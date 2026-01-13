Vì sao Thanh tra tỉnh Lâm Đồng từ chối thanh tra Trung tâm Y tế Phan Thiết? 13/01/2026 20:40

Ngày 13-1, một nguồn tin cho hay Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi Sở Y tế liên quan đến kiến nghị thanh tra đột xuất đối với Trung tâm Y tế (TTYT) Phan Thiết.

Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết.

Theo công văn trên, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhận được công văn của Thanh tra tỉnh về việc xử lý kiến nghị của Sở Y tế. Sau khi xem xét, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo kiểm tra, làm rõ các nội dung tại công văn của Thanh tra tỉnh, xử lý các hành vi vi phạm của TTYT khu vực Phan Thiết theo đúng quy định pháp luật (nếu có).

Vụ việc tại TTYT Phan Thiết lại một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận khi những sai phạm kéo dài về nhân sự và tài chính vẫn chưa có lời giải thỏa đáng.

Như PLO đã thông tin, đầu năm 2026, Sở Y tế tỉnh có văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất, toàn diện hoạt động của TTYT Phan Thiết.

Lý do được đưa ra là công tác quản lý tại đây đang ở mức báo động: Đơn thư khiếu nại kiện tụng tràn lan, tranh chấp lao động gay gắt, bổ nhiệm cán bộ sai quy định; nợ đọng tài chính lớn có nguy cơ mất khả năng chi trả lương.

Sở Y tế cho rằng 10 ngày kiểm tra chuyên ngành là quá ngắn để bóc tách khối lượng tài liệu khổng lồ và phức tạp tại đây…

Tuy nhiên, theo công văn của Thanh tra gửi UBND tỉnh thì công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch; công tác bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác của viên chức; công tác tuyển dụng; đào tạo - bồi dưỡng; công tác thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề; quy tắc ứng xử; công tác quản lý tài chính tại TTYT Phan Thiết là những nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế.

Điều dưỡng, hộ lý TTYT Phan Thiết. Ảnh: PN

Ngày 21-8-2025 Giám đốc Sở Y tế đã ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra xử lý những nội dung trên. Qua kiểm tra đã phát hiện sai phạm, nhưng đến nay Giám đốc Sở Y tế vẫn chưa xử lý chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra chuyên ngành là chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu đơn vị.

Ngoài ra, ngày 29-7-2024, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (trước sáp nhập) ban hành kết luận thanh tra giải quyết vụ việc của tập thể nhân viên TTYT Phan Thiết liên quan đến Trưởng Phòng tổ chức cán bộ, TTYT Phan Thiết lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tham mưu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động chưa đúng quy trình, có biểu hiện áp đặt, vòi vĩnh…

Qua kết quả kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở Y tế kết luận việc phản ánh đối với các nội dung nêu trên là không có cơ sở. Mặt khác, qua rà soát đối với các vụ việc nêu trên không có nội dung nào có tính chất phức tạp, liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực…

Các nội dung này chủ yếu thuộc thẩm quyền xem xét, chỉ đạo, xử lý của Giám đốc Sở Y tế. Do đó, việc Sở Y tế đề xuất UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất TTYT Phan Thiết trong khi chưa thực hiện đúng và đầy đủ chức năng nhiệm vụ của ngành y tế là thực hiện không đúng theo quy định.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Giám đốc Sở Y tế phải tự kiểm tra, làm rõ và xử lý các hành vi vi phạm tại TTYT Phan Thiết theo đúng quy định. Kết quả phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 6-2-2026.