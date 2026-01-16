Sân bay Nội Bài được kích hoạt trạng thái cao nhất phục vụ Đại hội XIV 16/01/2026 16:39

(PLO)- Toàn bộ hệ thống nhân sự và trang thiết bị tại sân bay Nội Bài được kích hoạt ở trạng thái cao nhất, sẵn sàng phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngày 16-1-2026, Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng kiểm tra hiện trường tại sân bay Nội Bài về công tác bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hàng không phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; nhu cầu đi lại của người dân và khách quốc tế dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, mùa Lễ hội Xuân 2026.

Tại đây, lãnh đạo sân bay Nội Bài cho biết đến thời điểm này, các đơn vị tại cảng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng phục vụ Đại hội với tinh thần cao nhất.

Với dịp Tết, cảng Nội Bài dự báo ngày cao điểm nhất, gồm 28 Tết và mùng 6 Tết, sản lượng khách có thể đạt hơn 116.000-117.000 lượt/ngày. Lượng khách nội địa tăng hơn 20% so với thường lệ.

Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng (thứ ba từ phải sang) chỉ đạo công tác an toàn tại sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA

Để đáp ứng nhu cầu, cảng triển khai ba nhóm giải pháp trọng tâm. Về hạ tầng, các hạng mục mở rộng nhà ga T2 đã được đưa vào khai thác từ ngày 19-12-2025. Việc bổ sung quầy thủ tục, kiosk check-in và hệ thống gửi hành lý tự động giúp tăng đáng kể năng lực thông qua. Nhà ga T2 sẵn sàng đón trên 50.000 khách quốc tế mỗi ngày.

Tại nhà ga T1, cảng tối ưu hóa toàn bộ 98 quầy thủ tục. Một số quầy dự phòng luôn được bố trí tại các sảnh. Các quầy này sẵn sàng phục vụ khi hãng tăng chuyến hoặc khi phát sinh tình huống đông, ùn cục bộ tại khu vực làm thủ tục.

Để giải quyết thiếu chỗ đỗ máy bay, Nội Bài linh hoạt điều tiết máy bay đỗ qua đêm sang các vị trí đỗ quân sự. Các vị trí thuận lợi được ưu tiên cho máy bay khai thác thương mại.

Cảng cũng làm việc với các đơn vị vận tải như xe buýt, taxi để tăng tần suất phục vụ. Thu phí không dừng được áp dụng đồng loạt tại các lối ra vào nhằm rút ngắn thời gian thoát xe, hạn chế ùn ứ giờ cao điểm.

Song song đó, sân bay phối hợp chặt với công an cửa khẩu, lực lượng cảnh sát giao thông để tối ưu hóa dây chuyền kiểm soát an ninh. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng, điều tiết giao thông khu vực sân đỗ và các sảnh nhà ga được tăng cường, bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ.

Ông Uông Việt Dũng ghi nhận không khí làm việc khẩn trương tại cửa ngõ Thủ đô. Toàn bộ hệ thống nhân sự và thiết bị đã được kích hoạt ở trạng thái cao nhất. Cục trưởng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là dù là chi tiết nhỏ nhất. Mọi khâu trong dây chuyền phải vận hành thông suốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay.

Cục trưởng cũng quán triệt công tác đón tiếp đại biểu phải văn minh, chu đáo, chuyên nghiệp. Từng cử chỉ cần thể hiện hình ảnh tích cực, tạo ấn tượng tốt đẹp ngay từ khi đại biểu đặt chân xuống sân bay.