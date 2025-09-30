Nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống Nội Bài do mưa lớn 30/09/2025 13:20

(PLO)- Sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách có chuyến bay trong ngày 30-9 cần thường xuyên theo dõi thông tin từ hãng hàng không để cập nhật lịch trình chuyến bay và được hỗ trợ kịp thời.

Trưa 30-9, mưa giông kéo dài khiến nhiều chuyến bay đến sân bay Nội Bài không thể hạ cánh đúng lịch.

Đại diện sân bay cho biết một số chuyến phải bay chờ, nhiều chuyến khác buộc chuyển hướng hạ cánh sang sân bay khác để chờ điều kiện thời tiết thuận lợi.

Ngoài ra, hoạt động khai thác của các hãng hàng không cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền. Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài đã phát đi cảnh báo mưa lớn tại khu vực kéo dài đến 15 giờ chiều nay.

“Hành khách cần thường xuyên theo dõi thông tin từ hãng hàng không để cập nhật lịch trình chuyến bay và được hỗ trợ kịp thời” – đại diện sân bay Nội Bài khuyến cáo.

Hiện Hà Nội đang có mưa rất lớn. Ảnh: V.LONG

Cục Hàng không cho biết bão số 10 đã gây thiệt hại tại nhiều cảng hàng không miền Trung. Tại sân bay Vinh, mái nhà ga, nhà kho, nhà làm việc và hệ thống hàng rào hư hỏng; nhiều cây xanh gãy đổ, một số phương tiện bị thiệt hại.

Tại Đồng Hới và Thọ Xuân, nhiều hạng mục như mái nhà ga, hệ thống chiếu sáng, hàng rào tạm của công trình thi công bị hư hỏng, một số công trình phụ trợ tốc mái, ngập úng.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra, thống kê và khẩn trương khắc phục thiệt hại, sớm khôi phục giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.