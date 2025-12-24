Xây dựng công trình không phép, Công ty Hòa Bình của đại gia Đường ‘bia’ bị xử phạt 24/12/2025 15:40

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công TNHH Hòa Bình, có trụ sở tại số 84 phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội.

Theo quyết định, qua kiểm tra vào lúc 9 giờ ngày 9-12 tại số 8, ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Hòa Bình tổ chức thi công xây dựng công trình khi chưa có giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp đã tổ chức thi công công trình nhà ga và đường tàu vào nhà ga bằng kết cấu bê tông cốt thép. Trong đó, phần nhà ga có quy mô ba tầng, diện tích xây dựng 639 m², tổng chiều cao công trình 15,2 m. Phần đường tàu vào nhà ga có diện tích 144 m², chiều cao 5,35 m.

Dự án được công ty Hoà Bình triển khai. Ảnh: H.B

Hành vi nêu trên được xác định vi phạm quy định tại điểm c khoản 7 Điều 16 Nghị định 16/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Mức phạt được áp dụng theo Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội.

Với vi phạm này, Công ty TNHH Hòa Bình bị xử phạt hành chính với số tiền 260 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, doanh nghiệp còn bị buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Cụ thể, Công ty TNHH Hòa Bình phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và chỉ được tiếp tục thực hiện công trình khi được cấp phép, nếu đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Thời hạn để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 90 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp nhận được quyết định xử phạt.

Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày 17-12. Trường hợp quá thời hạn quy định mà Công ty TNHH Hòa Bình không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và phải nộp thêm tiền chậm nộp với mức 0,05% mỗi ngày, tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Hòa Bình là doanh nghiệp do ông Nguyễn Hữu Đường, còn được biết đến với biệt danh “đại gia Đường bia”, làm Chủ tịch.

Trước đó, doanh nghiệp này từng công bố kết quả thử tải công trình đường cao tốc và đường sắt đô thị tại khu vực 321 Vĩnh Hưng.

Công trình được giới thiệu có cấu trúc phân tầng, trong đó tầng 1 bố trí hệ thống cấp thoát nước; tầng 2 phục vụ đường sắt đô thị hoặc cao tốc hai làn kết hợp không gian thương mại; tầng 3 dành cho hệ thống đường sắt đô thị; các tầng 4, 5 và 6 là khu vực nhà ở xã hội. Tuy nhiên, hiệu quả của dự án này hiện chưa được các cơ quan chức năng thẩm định.