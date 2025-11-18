Chọn ghế an toàn cho trẻ em như thế nào để không bị xử phạt từ 1-1-2026? 18/11/2025 14:25

(PLO)- Trước khi quy định về trẻ em dưới 10 tuổi và dưới 1,35 mét không được ngồi ghế trước ô tô và phải trang bị ghế an toàn chính thức có hiệu lực, phụ huynh có thể tham khảo thông tin dưới đây để lựa chọn ghế phù hợp.

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định trẻ em dưới 10 tuổi và dưới 1,35 mét không được ngồi ghế trước ô tô và phải trang bị ghế an toàn. Quy định này cũng chính thức có hiệu lực từ 1-1-2026.

Như vậy chỉ còn hơn một tháng nữa quy định này sẽ chính thức được áp dụng nhưng nhiều gia đình, phụ huynh chưa biết chọn loại ghế như thế nào cho phù hợp.

Chọn ghế trẻ em như thế nào cho phù hợp?

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024 quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên ô tô được ban hành kèm theo Thông tư 48/2024/TT-BGTVT, có hiệu lực từ 1-1-2026.

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại ghế trẻ em cho các gia đình lựa chọn. Ảnh: MXH

QCVN 123:2024 áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu thiết bị an toàn cho trẻ em; cơ sở sản xuất, lắp ráp xe ô tô; và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đánh giá sự phù hợp đối với thiết bị an toàn cho trẻ em.

Theo QCVN 123:2024, thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc xe ô tô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em. Thiết bị an toàn cho trẻ em bao gồm Hệ thống ghế trẻ em CRS (Child Restraint System) và Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (Enhanced Child Restraint System).

Hệ thống ghế trẻ em CRS là tổ hợp các bộ phận bao gồm ghế, dây đai, khóa an toàn, thiết bị điều chỉnh và các phụ kiện khác như nôi, tấm chắn va chạm; có khả năng lắp đặt chắc chắn lên xe ô tô.

Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS gồm Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX toàn diện (Integral Universal ISOFIX Child Restraint Systems - i-Size) và Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX "dành cho xe đặc biệt" (Integral "Specific vehicle ISOFIX" Child Restraint Systems).

- Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX toàn diện (i-Size) là một loại Hệ thống ghế trẻ em phù hợp để sử dụng ở mọi vị trí ghế ngồi i-Size của xe ô tô.

- Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX "dành cho xe đặc biệt" là loại Hệ thống ghế cho trẻ em được sử dụng cho loại xe đặc biệt.

Hệ thống ghế trẻ em CRS được chia thành 5 nhóm theo cân nặng của trẻ em:

Nhóm 0 dành cho trẻ em có cân nặng dưới 10 kg;

Nhóm 0+ dành cho trẻ em có cân nặng dưới 13 kg;

Nhóm I dành cho trẻ em có cân nặng từ 9 kg đến 18 kg;

Nhóm II dành cho trẻ em có cân nặng từ 15 kg đến 25 kg;

Nhóm III dành cho trẻ em có cân nặng từ 22 kg đến 36 kg;

Hệ thống ghế trẻ em CRS phân thành 4 loại:

- Loại phổ thông (Universal), lắp ở hầu hết các vị trí ghế ngồi trên xe.

- Loại hạn chế (Restricted), lắp ở các vị trí ghế ngồi dành cho loại phương tiện cụ thể được nhà sản xuất ghế hoặc nhà sản xuất xe quy định.

- Loại bán phổ thông (Semi-universal).

- Loại dành cho xe đặc biệt (Specific vehicle) dùng trong các trường hợp: Dành cho các xe đặc biệt; Dành cho các xe được lắp sẵn Hệ thống ghế trẻ em CRS.

Vì sao phải quy định khi trẻ em ngồi trên ô tô?

Fanpage của Cục CSGT (Bộ Công an) cũng lý giải vì sao trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét phải dùng ghế trẻ em và phải có thiết bị an toàn.

Cục CSGT (Bộ Công an) cũng lý giải vì sao trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét phải dùng ghế trẻ em và phải có thiết bị an toàn. Ảnh: MXH

Theo Cục CSGT, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đã quy định trẻ em dưới 10 tuổi và dưới 1,35 mét thì không được ngồi hàng ghế phía trên và phải sử dụng thiết bị an toàn bởi các lý do sau:

Thứ nhất, khi trẻ dưới 1,35 mét, việc sử dụng dây đai an toàn theo xe sẽ không đảm bảo an toàn khi có va chạm xảy ra, bởi với chiều cao đó của trẻ, dây đai an toàn chỉ kéo tới phần đầu, cổ không phù hợp với trẻ, không đảm bảo độ an toàn của dây với trẻ.

Thứ hai về độ tuổi, tầm trên 10 tuổi là độ tuổi mà bố mẹ, người lớn nói mà trẻ có thể nghe lời, tiếp thu. Còn độ tuổi dưới 10 là tầm tuổi trẻ còn đang nghịch ngợm, cần sự giám sát của người lớn.

Thứ ba, đã có rất nhiều nghiên cứu theo quy chuẩn quốc tế được đưa ra, sau đó cơ quan chức năng mới áp dụng vào luật và việc này rất thực tế. Nhiều khi người dân cứ nghĩ rằng ôm trẻ vào lòng là an toàn, nhưng không phải thế. Khi xảy ra va chạm, đứa trẻ có thể bị văng ra, gây chấn thương. Hay chỉ cần tài xế phanh gấp, đứa trẻ cũng có thể bị dúi người ra phía trước gây nguy hiểm.

"Bài học từ mũ bảo hiểm, bài học từ việc không thắt dây an toàn, ngăn chặn người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong cơ thể tham gia giao thông đã có rất nhiều. Đặc biệt, trẻ em là đối tượng không tự bảo vệ an toàn cho chính bản thân.

Vì vậy, trẻ em rất cần những người lớn có trách nhiệm và luật pháp được đưa ra để bảo vệ cho trẻ em - những đối tượng yếu thế. Người dân cần tuân thủ, chấp hành pháp luật về giao thông", theo Cục CSGT.