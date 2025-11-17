Yêu cầu xe taxi, xe công nghệ phải trang bị ghế trẻ em là không khả thi 17/11/2025 16:37

(PLO)- Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ yêu cầu phải có thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em; quy định này áp dụng cho tất cả các loại xe ô tô, kể cả taxi.

Chiều 17-11, theo nghị trình, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan tới an ninh, trật tự, trong số này có Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Đề xuất xe taxi, xe công nghệ không phải trang bị ghế trẻ em

Một nội dung đáng chú ý, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ yêu cầu phải có thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Quy định này áp dụng cho tất cả các loại xe ô tô, kể cả taxi; sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, tức là chỉ còn hơn một tháng nữa.

Nếu vi phạm, tài xế sẽ bị phạt từ từ 800 ngàn đến 1 triệu đồng.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị). Ảnh: QH

Nêu ý kiến, đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) cho biết hầu hết các nước phát triển có quy định này và được xác định là mang lại lợi ích xã hội. Tuy nhiên, ở các nước đó, tỉ lệ sử dụng ô tô rất cao, hầu như không có xe máy; trong khi Việt Nam có tỉ lệ sử dụng xe máy cao.

“Nếu quy định ghế trẻ em quá cứng nhắc có thể khiến nhiều nhà chuyển sang chở trẻ em bằng xe máy, thay vì đi ô tô hoặc taxi”- ông Hà Sỹ Đồng nói và lo ngại khi đó rủi ro tai nạn cho trẻ còn cao hơn.

Đại biểu cho hay điều này đã từng diễn ra tại Indonesia hay Philippine, khi quy định ghế trẻ em bắt buộc thì tỉ lệ phụ huynh chở trẻ em bằng xe máy đi học tăng 15-30%.

“Đề nghị cân nhắc kinh nghiệm của nhiều nước khác là có loại trừ đối với xe taxi, và dịch vụ gọi xe công nghệ”- đại biểu tỉnh Quảng Trị đề nghị.

Ông dẫn quy chuẩn 123/2024 của Bộ GTVT (cũ) quy định ghế trẻ em có từ 4 đến 5 kích thước khác nhau phụ thuộc vào cân nặng của trẻ. “Nếu yêu cầu taxi trang bị ghế trẻ em thì mỗi chiếc taxi phải có nhiều loại ghế khác nhau. Điều này là hoàn toàn bất khả thi”- ông Đồng nói.

Theo đại biểu, taxi phục vụ khách du lịch và thường kết hợp với các hình thức vận tải khác như máy bay. Nếu yêu cầu cha mẹ mang theo ghế trẻ em thì sẽ phải mang lên máy bay và trong suốt chuyến du lịch. Còn nếu yêu cầu hãng taxi phải có ghế trẻ em thì cũng không thể đáp ứng nếu gia đình khách có 2 trẻ trở lên.

Đại biểu cho rằng số lượng taxi có trang bị ghế trẻ em thường ít nên gọi khó hơn, thời gian và quãng đường di chuyển không có khách cao hơn nên giá cước cũng cao hơn.

Đề xuất người đi bộ đi ngược chiều dòng xe nơi không có vỉa hè

Một nội dung đáng chú ý khác, điểm a khoản 1 Điều 30 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định “nơi không có vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ, người đi bộ đi sát mép đường bên phải theo chiều đi của mình”.

Nêu ý kiến, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Gia Lai) dẫn Công ước viên 1968 về giao thông đường bộ lại quy định: “Pháp luật nội địa nên quy định như sau: người đi bộ đi trên lòng đường phải đi về phía đối diện với chiều lưu thông trừ khi điều đó gây nguy hiểm với họ”.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Gia Lai). Ảnh: QH

Ông Cảnh cho hay khi đi qua khu vực có nhiều người nước ngoài ở Sài Gòn, ông thấy nhiều người nước ngoài khi đi bộ hay chạy thể dục dưới lòng đường tại những đoạn không có vỉa hè, họ di chuyển sát mép đường và ngược chiều dòng xe.

“Tôi tìm hiểu thêm thì nhiều người Việt Nam cũng đi bộ, chạy tập thể dục sát mép đường và ngược chiều dòng xe vì thấy an toàn hơn”- ông Cảnh nói, đồng thời cho rằng đã có nhiều trường hợp người dân đi bộ dưới lòng đường theo chiều dòng xe và bị xe tông từ phía sau.

Theo đại biểu đoàn Gia Lai, hiện chúng ta có rất nhiều tuyến đường không có vỉa hè, lề đường dành cho người đi bộ, đặc biệt là khu vực nông thôn. Nhiều người dân, học sinh còn phải đi bộ dưới lòng đường, phương tiện giao thông ngày càng nhiều nên nguy cơ người đi bộ phải đi dưới lòng đường bị xe tông là hiện hữu.

“Nếu đi bộ ngược chiều dòng xe, người đi bộ luôn quan sát được xe đang tới, nếu có nguy cơ va chạm thì họ có đủ thời gian để nhảy ra khỏi lòng đường tránh va chạm”- ông Cảnh nêu quan điểm.

Từ phân tích trên, ông đề nghị điều chỉnh lại quy định nói trên theo hướng: “Trường hợp đường không có vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ thì người đi bộ phải đi ngược chiều dòng xe, sát mép đường bên TRÁI theo chiều đi của mình, và đi thành hàng một. Trường hợp người đi bộ đi theo đoàn có tổ chức thì thực hiện theo hướng dẫn của đoàn”.