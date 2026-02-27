Bộ Xây dựng thông tin về đề nghị sớm hoàn thành sân bay Long Thành 27/02/2026 15:25

(PLO)- Bộ Xây dựng cho biết đã giao ACV tiếp tục làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án sân bay Long Thành và yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ, hiệu quả đầu tư.

Văn phòng Chính phủ vừa chuyển ý kiến cử tri tỉnh Đồng Nai đến Bộ Xây dựng. Trong đó, cử tri đề nghị Chính phủ trình Quốc hội cho chủ trương tiếp tục lập hồ sơ đầu tư các giai đoạn tiếp theo nhằm hoàn thiện dự án sân bay Long Thành theo quy hoạch, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết sân bay Long Thành là cảng hàng không quan trọng quốc gia, động lực chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Để phát huy hiệu quả đầu tư giai đoạn 1, việc nghiên cứu sớm đầu tư giai đoạn 2 được lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Thủ tướng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo.

Dự án sân bay Long Thành đang dần về đích. Ảnh: V.LONG

Tại kỳ họp thứ 10 cuối năm 2025, Chính phủ đã trình và được Quốc hội cho phép tổ chức phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 theo thẩm quyền, không phải báo cáo Quốc hội thông qua.

Căn cứ Nghị quyết số 265/2025 của Quốc hội và quy định pháp luật hiện hành, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tiếp tục làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án.

Hiện ACV đang phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2. Việc này nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không và phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với ACV trong quá trình triển khai, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư.

Dự án sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 ha tại Đồng Nai, đạt tiêu chuẩn cấp 4F, định hướng trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực. Tổng mức đầu tư khái toán toàn bộ dự án khoảng 16,06 tỉ USD, chia thành ba giai đoạn.

Giai đoạn 1 đầu tư hai đường băng, một nhà ga hành khách và các hạng mục phụ trợ, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Giai đoạn 2 xây thêm một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách, nâng công suất lên 50 triệu hành khách mỗi năm.

Giai đoạn 3 hoàn thiện toàn bộ hạng mục, hướng tới công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo lãnh đạo ACV, dự án đang triển khai giai đoạn 1. Mục tiêu là đưa sân bay Long Thành vào vận hành, khai thác thương mại trong tháng 6-2026.

Tuy nhiên, báo cáo mới đây của ACV cho thấy tiến độ chưa đạt như kỳ vọng.

Tại cuộc họp lần thứ 23 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải ngày 30-1, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, nhất là ACV, khẩn trương rà soát khối lượng công việc còn lại.

Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thi công hợp lý, khoa học, bảo đảm hoàn thành dự án trong nửa đầu năm 2026.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, Thủ tướng và nhân dân về tiến độ, chất lượng, an toàn của dự án.

“Nguyên tắc là xử lý nghiêm sai phạm theo quy định pháp luật và không để ách tắc trong quá trình triển khai…”- kết luận Thủ tướng nêu rõ.