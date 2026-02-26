Sau hơn 5 tháng tạm ngưng, tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo hoạt động lại 26/02/2026 14:13

(PLO)- Trong ngày đầu tiên tái khởi động, tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo đã có 50% lượng khách di chuyển.

Công ty CP tàu Phú Quốc - đơn vị vận hành tàu Thăng Long tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo cho biết hôm nay (ngày 26-2) tàu cao tốc đã chạy lại sau hơn 5 tháng tạm ngưng. Trong ngày đầu năm, tàu cao tốc đạt gần 50% công suất tàu.

Những vị khách đi Côn Đảo vào ngày Mùng 10 Tết.

Nhân dịp này, từ tháng 3-2026, Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc Express chính thức triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo và ngược lại với mức giá vé chỉ từ 410.000 đồng, áp dụng từ 15-3 đến 12-7.

Chương trình được xây dựng nhằm đồng hành cùng các hoạt động giáo dục truyền thống “về nguồn” dành cho học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng tại TP.HCM. Qua đó, giúp học sinh, sinh viên hiểu sâu sắc hơn về lịch sử đấu tranh của dân tộc, từ đó bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm.

Sắp tới giá vé đi tàu sẽ giảm mạnh.

Tàu cao tốc Thăng Long có sức chứa 1.107 hành khách được đưa vào khai thác, đảm bảo việc di chuyển tập trung, an toàn và thuận tiện. Hành trình di chuyển khoảng 3 giờ 30 phút.

Dự kiến tàu sẽ khởi hành từ Vũng Tàu đi Côn Đảo lúc 7 giờ 30 và từ Côn Đảo về Vũng Tàu lúc 13 giờ 00, dự kiến khai thác đi – về trong ngày trong suốt thời gian ưu đãi. Việc điều chỉnh giá vé từ 790.000 – 1.100.000 đồng xuống còn 410.000 – 790.000 đồng giúp giảm đáng kể chi phí tổ chức, tạo điều kiện để nhiều học sinh, sinh viên tiếp cận các chương trình giáo dục truyền thống quy mô lớn.