Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa thông xe tạm trong dịp Tết Nguyên đán 13/02/2026 18:26

(PLO)- Do không đảm bảo an toàn giao thông nên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa được thông xe tạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ theo kế hoạch.

Ngày 13- 2, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) cho biết, đơn vị này cùng các cơ quan liên quan đã thống nhất chưa thông xe tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trước đó, Ban Quản lý dự án 85 đề xuất thông xe tạm khoảng 16km thuộc dự án thành phần 2 từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến địa phận TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cùng với dự án thành phần 3 dài 19,8 km thuộc TP.HCM tổng hơn 35km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Việc thông xe này nhằm phục vụ việc đi lại của người dân, kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có thể di chuyển trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để về hướng Bà Rịa tại nút giao quốc lộ 56.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn chưa thể thông xe tạm trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Vũ Hội

Tuy nhiên, do dự án thành phần 2 có một số hạng mục chưa hoàn thành, còn tồn tại nhiều bất cập mất an toàn giao thông, như một số đoạn tôn hộ lan đang lắp đặt dở dang, hàng rào bảo vệ chưa khép kín, biển báo, vạch sơn kẻ đường chưa hoàn chỉnh, một số điểm mở kết nối với đường nhánh chưa được đóng lại.

Vì vậy, sau buổi kiểm tra thực tế vào chiều 12-2, Ban Quản lý dự án 85 cùng các bên liên quan quyết định chưa thông xe tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong dịp Tết Nguyên đán 2026.