Dự kiến thông xe tạm 35km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước Tết Nguyên đán 05/02/2026 14:50

(PLO)- Dự kiến trước Tết sẽ thông xe khai thác tạm khoảng hơn 35km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phục vụ việc đi lại của người dân.

Ngày 5-2, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị nghiệm thu đưa tuyến chính dự án thành phần 2 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Đồng Nai vào khai thác.

Theo kế hoạch, đoạn được đưa vào khai thác tạm dài khoảng 16km từ nút giao Long Thành đến điểm giao với dự án thành phần 3 cùng 19,5km của dự án thành phần 3 có điểm kết thúc tại nút giao Quốc lộ 56.

Như vậy, dự kiến trước Tết Nguyên đán sẽ thông xe khai thác tạm khoảng hơn 35km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, phục vụ việc đi lại của người dân.

Dự kiến sẽ đưa vào khai thác tạm 35km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước Tết Nguyên đán để phục vụ người dân đi lại. Ảnh: VŨ HỘI.

Ban Quản lý dự án 85 cho biết, phương án kết nối giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và tuyến số 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được xác định cụ thể.

Trong đó, hướng Dầu Giây đi Vũng Tàu phương tiện lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến trong nút giao Long Thành sẽ rẽ phải vào nhánh N6 (Dầu Giây - Vũng Tàu) để nhập vào tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hướng TP.HCM đi hướng biển Vũng Tàu xe chạy đến km 24+250 sẽ chuyển làn rẽ phải vào tuyến số 2 (thuộc dự án sân bay Long Thành) rồi sẽ nhập làn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Còn hướng Vũng Tàu đi Dầu Giây phương tiện tách làn sang phải, lên cầu nhánh N1 của tuyến số 2, sau đó rẽ phải vào cầu nhánh N7 (Vũng Tàu - Dầu Giây) để đi Dầu Giây. Hướng Vũng Tàu đi TP.HCM phương tiện tách làn sang phải lên cầu nhánh N1 của tuyến số 2 để về TP.HCM.

Một đoạn cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thuộc thành phần 2. Ảnh: VŨ HỘI.

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án 85, việc khai thác tạm cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đang gặp khó khăn do dự án thành phần 1 dài 16km (đoạn phía Đồng Nai) hiện chưa hoàn thành nên chưa thể kết nối với dự án thành phần 2.

Hiện tại chỉ có một hướng duy nhất cho phương tiện vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là từ Dầu Giây rẽ vào nhánh Dầu Giây - Vũng Tàu. Các hướng còn lại chưa có lối vào, còn chiều từ Vũng Tàu về Long Thành cũng chưa có lối ra, hoàn toàn phụ thuộc vào tuyến số 2 của dự án sân bay Long Thành.



Bên cạnh đó, vấn đề thu phí dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn đang triển khai thiết kế hệ thống ITS và chưa xây dựng trạm thu phí. Nếu tuyến chính được khai thác tạm, phương tiện từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đi vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ không có tín hiệu đầu ra, còn chiều ngược lại sẽ không có tín hiệu đầu vào, dẫn đến không thể tổ chức thu phí.

Để đảm bảo tiến độ đưa tuyến chính vào khai thác tạm trước ngày 10-2, Ban Quản lý dự án 85 đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp tháo gỡ các vướng mắc.

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay Ban Quản lý dự án 85 cùng các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hoàn công, phương án tổ chức giao thông, thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông để báo cáo Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, làm cơ sở quyết định thông xe tuyến chính trước Tết Nguyên đán 2026.

