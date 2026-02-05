15 năm đất bỏ hoang vì không lối đi bên cao tốc TP.HCM – Trung Lương 05/02/2026 11:16

(PLO)- Sống cạnh cao tốc TP.HCM – Trung Lương, gần 10 hộ dân xã Tân Hương (Đồng Tháp) suốt 15 năm qua vẫn khốn khổ vì không có đường vào ruộng để canh tác.

Nằm ngay cạnh cao tốc TP.HCM – Trung Lương, thế nhưng gần 10 hộ dân tại ấp Tân Lập, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp lại rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” khi suốt nhiều năm không có đường bộ lẫn đường thủy để vào đất sản xuất nông nghiệp.

Video: Đất cạnh cao tốc TP.HCM - Trung Lương bị bỏ hoang do không lối đi

Thực trạng này đã kéo dài gần 15 năm, khiến ruộng đất bỏ hoang, đời sống người dân gặp vô vàn khó khăn.

Phần đất cặp theo cao tốc TP.HCM - Trung Lương không có lối đi cho người dân. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ghi nhận, người dân ấp Tân Lập chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi. Nhiều thế hệ gắn bó với ruộng đồng, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.Tuy nhiên, kể từ khi cao tốc TP.HCM – Trung Lương được đưa vào khai thác, khu vực này lại rơi vào cảnh bị “chia cắt”, không còn lối đi để tiếp cận đất canh tác.

Đất ruộng bị cô lập, người dân phải… chui rào cao tốc

Dọc theo cao tốc TP.HCM – Trung Lương hướng từ TP.HCM về miền Tây có bố trí đường dân sinh hai bên, song đoạn từ khu công nghiệp Long Giang đến gần cuối tuyến cao tốc lại bị đứt quãng khoảng 1km. Chính đoạn “khuyết” này khiến toàn bộ đất sản xuất của người dân rơi vào tình trạng không có lối vào.

Ông Nguyễn Văn Ru đang đứng trên phần đất bỏ hoang cỏ mọc um tùm. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Nguyễn Văn Ru (48 tuổi, ngụ xã Tân Hương) cho biết, từ ngày cao tốc hình thành, ruộng đất của gia đình ông và nhiều hộ dân khác không còn con đường nào để đi vào canh tác. “Ruộng đất nơi đây phải bỏ hoang nhiều năm nay. Có hộ cố gắng canh tác thì cũng không thể vận chuyển nông sản đi bán vì không có bất cứ con đường nào vào ruộng”, ông Ru nói.

Người dân phải khoét lưới hàng rào cao tốc để đi được đến đất canh tác. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ông Ru, trước đây người dân còn có lối đi nhỏ cho xe máy hoặc có thể di chuyển bằng đường thủy, xuồng ghe có thể vào ruộng thuận tiện. Thế nhưng, khi cao tốc hình thành, hệ thống đường và kênh nước bị chia cắt, khiến việc sản xuất nông nghiệp gần như bế tắc.

“Gia đình tôi phải khoét hàng rào cao tốc, chui vào đi bộ qua ruộng để trồng trọt, chăn nuôi trên chính phần đất của mình”, ông Ru ngậm ngùi.

Mong mỏi một con đường, dù chỉ gần 1km

Cùng chung cảnh ngộ, ông Nguyễn Văn Nữ (73 tuổi, ngụ xã Tân Hương) cho biết gần 1ha đất của gia đình ông bị bỏ hoang từ khi cao tốc đi ngang qua. Không có đường đi, không có hệ thống nước tưới tiêu, việc canh tác hoàn toàn không thể thực hiện.

“Đất bỏ hoang chớ có làm được gì đâu. Tôi chỉ hy vọng khi cao tốc TP.HCM – Trung Lương mở rộng, người ta làm thêm con đường dân sinh để chúng tôi còn có điều kiện sản xuất trở lại”, ông Nữ bày tỏ.

Đường dân sinh bị chia cắt khoảng 1km không thể kết nối. Ảnh: HUỲNH DU

Theo nhiều hộ dân, trong suốt hơn 15 năm qua, người dân đã nhiều lần kiến nghị đến các cơ quan chức năng, mong được tháo gỡ khó khăn. Đáng nói, người dân sẵn sàng hiến đất, đóng góp kinh phí để mở tuyến đường dân sinh dài khoảng 1km, nối từ cổng khu công nghiệp Long Giang đến đoạn cuối cao tốc, thông ra đường tỉnh 817.

Tuy nhiên, đến nay tuyến đường này vẫn chưa thể liền mạch do đoạn còn thiếu chưa được triển khai, khiến toàn bộ nỗ lực của người dân vẫn “dở dang”.

Đoạn đường cùng của đường dân sinh cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng ngược từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa lên cổng khu công nghiệp Long Giang. Ảnh: HUỲNH DU

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, cho biết tỉnh không có thẩm quyền để thực hiện xây dựng đường dân sinh dọc tuyến cao tốc từ TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Tuyến từ TP.HCM - Trung Lương do Ban QLDA 7, Bộ Giao thông trước đây thực hiện. Về phía phản ánh của người dân, Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh để kiến nghị chủ đầu tư sớm làm đường dân sinh, tạo điều kiện cho người dân có đường đi vào đất sản xuất nông nghiệp. Được biết Bộ cũng đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư thực hiện.

Thực tế cho thấy, chỉ một đoạn đường dân sinh chưa đầy 1km nhưng lại đang “chặn đứng” sinh kế của cả chục hộ dân suốt nhiều năm qua. Người dân nơi đây vẫn ngày ngày trông chờ một lối đi hợp pháp, để ruộng đồng không còn bị bỏ hoang và cuộc sống bớt phần nhọc nhằn.