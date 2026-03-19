Lý do chưa thể tháo dỡ trạm thu phí trên quốc lộ 51 và cầu Đồng Nai 19/03/2026 10:55

(PLO)- Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai tiếp tục theo dõi và đề nghị các đơn vị có liên quan sớm thực hiện tháo dỡ các trạm thu phí trên quốc lộ 51 và cầu Đồng Nai.

Ngày 19-3, Sở Xây dựng Đồng Nai đã có công văn trả lời người dân về nội dung kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh tháo dỡ trạm thu phí T1 và T2 trên quốc lộ 51 và trạm thu phí trên cầu Đồng Nai. Các trạm thu phí này đã bỏ hoang, gây ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, 2 trạm thu phí T1 và T2 nằm trên quốc lộ 51 vẫn chưa được Cục Đường bộ Việt Nam bàn giao về cho địa phương. Vì vậy việc xử lý tháo dỡ 2 trạm thu phí này hiện nay vẫn đang chờ các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trạm thu phí T1 trên quốc lộ 51. Ảnh: VŨ HỘI.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng cho biết thêm, thời gian qua đơn vị đã 3 lần đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam đôn đốc Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) sớm thực hiện tháo dỡ các trạm thu phí trên nhưng đến thời điểm hiện tại, các trạm thu phí vẫn chưa được tháo dỡ.

Do đó trong thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi và đề nghị các đơn vị có liên quan sớm thực hiện tháo dỡ hoàn toàn 2 trạm thu phí T1 và T2 trên nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người tham gia giao thông.

Trạm thu phí cầu Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Đối với trạm thu phí trên cầu Đồng Nai, trong thời gian vừa qua, Sở Xây dựng cũng nhận thấy sự bất cập. Tuy nhiên do trạm thu phí này thuộc thẩm quyền quản lý và sử dụng trực tiếp của Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam), vì vậy Sở Xây dựng đã đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV sớm tháo dỡ trạm thu phí này.

Trước đó, vào tháng 2-2026, cơ quan chức năng TP.HCM đã thực hiện việc tháo dỡ trạm thu phí đường bộ T3 quốc lộ 51, thuộc phường Tân Hải.

Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51 được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) chấp thuận cho BVEC làm nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, với tổng chiều dài hơn 72 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Dự án ký hợp đồng năm 2009, khởi công vào tháng 8-2009 và hoàn thành, đưa vào khai thác tháng từ tháng 4-2013.

Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện tăng cao so với dự tính khiến phương án tài chính thay đổi, thời gian thu phí kết thúc sớm hơn kế hoạch ban đầu. Từ ngày 13-1-2023 trạm thu phí quốc lộ 51 đã tạm dừng thu theo công văn yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam.

Sau khi các trạm dừng thu phí theo yêu cầu của Cục Đường bộ, việc quyết toán và đàm phán chấm dứt hợp đồng BOT vẫn chưa hoàn tất để chuyển giao tài sản về sở hữu toàn dân.

Hiện giữa nhà đầu tư và Cục Đường bộ Việt Nam vẫn chưa thống nhất được phương án xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của 2 dự án này.