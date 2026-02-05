Tháo dỡ 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai là cấp thiết 05/02/2026 15:57

(PLO)- Việc tháo dỡ 2 trạm thu phí T1 và T2 đã dừng thu phí 2 năm trên Quốc lộ 51 là hết sức cần thiết và cấp bách để đảm bảo an toàn giao thông.

Ngày 5-2, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tháo dỡ 2 trạm thu phí T1 (Km10+778) và T2 (Km28+450) trên Quốc lộ 51 qua địa bàn Đồng Nai.

Theo Sở Xây dựng, trước đó Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) phối hợp với Khu Quản lý đường bộ IV thống kê, lập danh mục tài sản 3 trạm thu phí T1, T2, T3 trên Quốc lộ 51 và các tài sản khác hình thành trong giai đoạn kinh doanh, hoàn thiện thủ tục xác lập sở hữu toàn dân để lập các thủ tục tháo dỡ.

Trạm thu phí T1 Quốc lộ 51. Ảnh: VŨ HỘI.

Tuy nhiên đến nay, trạm thu phí T1 và T2 vẫn chưa được tháo dỡ. Trạm thu phí T1 và T2 đã dừng thu phí 2 năm. Hiện 2 trạm này không còn chức năng khai thác nhưng vẫn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ…

Các hạng mục của trạm thu phí cản trở không gian, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do nhu cầu đi lại vào các khung giờ cao điểm, dịp nghỉ, lễ tăng cao. Đồng thời sự tồn tại của 2 trạm này gây dư luận không tốt cho địa phương

Sở Xây dựng Đồng Nai nhận định việc tháo dỡ hoàn toàn 2 trạm thu phí T1 và T2 là hết sức cần thiết và cấp bách để khôi phục mặt cắt ngang đường theo đúng quy mô thiết kế. Bên cạnh đó giải quyết các kiến nghị của cử tri, doanh nghiệp và góp phần ổn định trật tự, đảm bảo an toàn giao thông.

Do vậy, Sở Xây dựng đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm, chỉ đạo BVEC và các đơn vị liên quan thực hiện tháo dỡ 2 trạm thu phí T1 và T2 để đồng bộ với tiến độ tháo dỡ trạm thu phí T3 thuộc địa phận TP.HCM.