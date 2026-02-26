Bí thư Đà Nẵng 'vướng mắc lớn nhất vẫn là công tác giải phóng mặt bằng' 26/02/2026 14:10

(PLO)- Bí thư, Phó Bí thư Đà Nẵng cùng đi kiểm tra ra quân đầu năm, động viên công nhân tại hai dự án giao thông trọng điểm của TP.

Sáng 26-2, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đến kiểm tra ra quân đầu năm tại dự án tuyến đường kết nối đường vành đai phía Tây với cao tốc La Sơn – Túy Loan.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại dự án. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban QLDA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (chủ đầu tư), dự án có tổng chiều dài toàn tuyến là 6,48 km, gồm sáu làn xe. Giá trị xây lắp tuyến đường là 1.344 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ ngày 19-1-2026 đến ngày 7-7-2028.

Năm 2026, Ban QLDA phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí (713 tỉ đồng) và thi công hoàn thành hơn 40% giá trị hợp đồng, triển khai đồng loạt 14 mũi thi công trên toàn tuyến.

Năm 2027 phấn đấu hoàn thành 55% giá trị hợp đồng. Năm 2028 hoàn thành toàn bộ 5% khối lượng công việc còn lại.

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đoạn đầu tuyến có 15 hồ sơ, cuối tuyến 15 hồ sơ. Ban QLDA kiến nghị lãnh đạo TP quan tâm, chỉ đạo UBND xã Bà Nà, UBND phường Liên Chiểu và Trung tâm phát triển quỹ đất TP hoàn thành GPMB trước ngày 30-4-2026.

Dự án còn có 2,58 ha rừng trồng đã được Sở NN&MT thẩm định, trình UBND TP. Ban QLDA kiến nghị sớm trình nội dung này ra HĐND TP thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Clip Bí thư Đà Nẵng kiểm tra ra quân đầu năm.

Ông Lê Ngọc Quang cho hay, lưu lượng phương tiện vào TP ngày càng tăng. Dự án giúp giải tỏa nút giao với cao tốc Bắc – Nam.

Đà Nẵng xác định đây là một trong những dự án động lực về hạ tầng giao thông. Mặc dù tuyến đường chỉ hơn 6 km nhưng rất quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường vành đai phía Tây.

Ông Lê Ngọc Quang lì xì công nhân tại công trường. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Quang biểu dương Ban QLDA, các sở ban ngành, các nhà thầu đã hoàn thiện hồ sơ, khởi công đúng ngày theo cam kết.

Tại hiện trường, ngay đầu năm âm lịch, Ban QLDA và các nhà thầu đã huy động nhân vật lực với quyết tâm tận dụng tối đa thời gian, tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai thi công.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu Ban QLDA phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phát triển quỹ đất TP và chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác GPMB.

Cũng theo ông Quang, trên địa bàn TP hiện có nhiều dự án và vướng mắc lớn nhất vẫn là công tác GPMB. Lãnh đạo TP sẽ họp rà soát, rút kinh nghiệm để có cách làm hiệu quả hơn.

Tinh thần chung là vận dụng những cơ chế vượt trội theo đúng quy định pháp luật để hỗ trợ, đền bù cho nhân dân tốt nhất. Đồng thời phải vận động nhân dân ủng hộ, đồng tình với những dự án động lực, trọng điểm của TP.

* Sáng cùng ngày, ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đến kiểm tra ra quân đầu năm tại dự án nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, tổng mức đầu tư hơn 537 tỉ đồng. Dự án khởi công ngày 19-12-2025, dự kiến hoàn thành ngày 5-6-2027. Tính đến ngày 10-2-2026, giá trị giải ngân đạt hơn 149 tỉ đồng.

Ông Ngô Xuân Thắng lì xì công nhân tại dự án. Ảnh: TẤN VIỆT

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư) kiến nghị hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tiếp tục hỗ trợ, xử lý dứt điểm các tồn tại liên quan đến công tác GPMB.

Đồng thời vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng và tạo điều kiện thuận lợi để Ban QLDA, liên danh nhà thầu triển khai thi công hoàn thành công trình theo tiến độ yêu cầu.