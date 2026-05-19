Dữ liệu đăng kiểm chính thức thay giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính 19/05/2026 15:50

(PLO)- Từ nay, dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông sẽ được sử dụng thay cho nhiều loại giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định 744/2026 về công bố dữ liệu và hướng dẫn kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông để thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo quyết định này, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về đăng kiểm phương tiện giao thông đủ điều kiện để khai thác và sử dụng thay cho thông tin trên nhiều loại giấy tờ.

Các giấy tờ được thay thế gồm: Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện tàu biển, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.

Trung tâm đăng kiểm thực hiện nhập dữ liệu phương tiện vào hệ thống. Ảnh: V.LONG

Bộ Xây dựng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Theo đó, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh và cấp xã sẽ khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông để thay thế giấy tờ trong hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 66.7/2025.

Cùng với việc công bố dữ liệu, Bộ Xây dựng cũng ban hành tài liệu hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông với hệ thống thông tin của các bộ, ngành và địa phương.

Việc khai thác thông tin đăng kiểm sẽ được thực hiện thông qua các dịch vụ chia sẻ dữ liệu (API). Các hệ thống được tích hợp trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia (NDOP) và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ (LGSP) của Bộ Xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, quy trình kết nối phải tuân thủ khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và khung kiến trúc số của Bộ Xây dựng.

Đáng chú ý, việc kết nối dữ liệu phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn hệ thống thông tin.

Cụ thể, các hệ thống kết nối với Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin tối thiểu từ cấp độ 2 trở lên theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, trước khi kết nối hoặc khi có thay đổi thiết kế hệ thống đã kết nối, cơ quan, tổ chức chủ quản phải thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin. Việc đánh giá phải do cơ quan, đơn vị có chức năng thực hiện.

Trường hợp hệ thống thông tin đã kết nối với nền tảng định danh và xác thực điện tử hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời không thay đổi thiết kế và cấu hình hệ thống, thì được kế thừa kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin gần nhất.

Các hệ thống này sẽ không phải đánh giá lại, trừ trường hợp có yêu cầu đặc thù hoặc phát hiện nguy cơ mất an toàn thông tin.