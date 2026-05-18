Khởi công dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy kết nối Việt Nam và Lào 18/05/2026 18:11

(PLO)- Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), tỉnh Nghệ An đã khởi công dự án cao tốc Vinh -Thanh Thủy và Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập hơn 2,2 tỉ USD.

Chiều 18-5, tại xã Đại Huệ, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Tham dự lễ khởi công có ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, các bộ, ban, ngành, lãnh đạo Quân Khu IV, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh; đại diện các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Các đại biểu ấn nút lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy được Quốc hội khóa XV thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 255/2025. Đây là dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào.

Tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy là một hợp phần quan trọng trong tổng thể tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn; đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Hồ Chí Minh và hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy thương mại, du lịch, logistics, thu hút đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và khu vực; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Mô phỏng hầm của tuyến cao tốc.

Dự án có chiều dài khoảng 60 km, đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An; được đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An cho biết: Lễ khởi công là dấu mốc quan trọng mở đầu cho quá trình triển khai công trình hạ tầng chiến lược của tỉnh và khu vực.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề nghị Chính phủ cùng các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ địa phương tháo gỡ các khó khăn liên quan đến nguồn vốn, đất đai, vật liệu xây dựng và thủ tục chuyên ngành để bảo đảm tiến độ dự án.

Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và sớm đưa công trình vào khai thác.