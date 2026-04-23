5 tỉnh, thành họp bàn phương án xây dựng tuyến cao tốc TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng 23/04/2026 17:53

(PLO)- Các tỉnh thành gồm TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Tây Ninh cơ bản thống nhất trình Thủ tướng phê duyệt thực hiện dự án tuyến cao tốc TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng (CT33) theo phương thức PPP.

Chiều 23-4, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp với đại diện TP.HCM, Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long và Đồng Tháp để trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng (CT33).

Dự án phân kỳ làm hai giai đoạn

Theo ông Lê Quỳnh Mai, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 150,8 km, đi qua TP.HCM 2,7 km; Tây Ninh 27,96 km; Đồng Tháp 15,49 km; Vĩnh Long 78,1 km; Cần Thơ 26,54 km; thiết kế tốc độ 100 km/h, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75 m.

Điểm đầu tại Km0+000 kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành (xã Hưng Long, TP.HCM), điểm cuối tại Km150+500 kết nối cao tốc CT34 (Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng) tại xã Liêu Tú, TP Cần Thơ.

Tổng mức đầu tư sơ bộ (chưa gồm lãi vay) giai đoạn 1 là 29.271 tỉ đồng, giai đoạn 2 là 39.828 tỉ đồng; giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trước năm 2030.

Về hướng tuyến, nhà đầu tư đề xuất phương án hướng tuyến theo quy hoạch 1454/QĐ-TTg (phương án 2A) cơ bản bám theo quy hoạch mạng lưới đường bộ, tận dụng các tuyến Quốc lộ 60, Quốc lộ 57C và các công trình vượt sông lớn để giảm chi phí đầu tư.

Theo đó, phương án 2A dài khoảng 150,8 km, điều chỉnh một số đoạn qua Trà Vinh để tránh khu dân cư, giảm chi phí giải phóng mặt bằng; tận dụng các công trình như cầu Rạch Miễu 2, cầu Đại Ngãi, kết nối với CT01, Quốc lộ 60, Quốc lộ 57C.

Giai đoạn 1 đầu tư các đoạn từ cao tốc CT34 đến Quốc lộ 91B dài khoảng 20 km và đoạn từ Quốc lộ 54 đến Quốc lộ 57C dài khoảng 53,2 km. Đồng thời mở rộng, tận dụng các tuyến hiện hữu để kết nối như nhánh Thân Cửu Nghĩa (1,6 km, quy mô 8 làn xe), Quốc lộ 60 qua cầu Rạch Miễu 2 và Quốc lộ 57C (9,5 km).

Ngoài ra, tận dụng cầu Đại Ngãi để tổ chức giao thông qua sông Hậu; cải tạo, nâng cấp một số đoạn Quốc lộ 54, Quốc lộ 91B. Chưa đầu tư đoạn đầu tuyến từ Bến Lức - Long Thành đến Quốc lộ 57C trong giai đoạn này. Giai đoạn 2 sẽ đầu tư hoàn thiện các đoạn còn lại khoảng 77,65 km.

Phương thức đầu tư được đề xuất theo hình thức PPP, với vốn nhà nước tham gia đến 70%.

Nhiều ý kiến góp ý về dự án

Tại cuộc họp, các địa phương cơ bản thống nhất hướng tuyến theo quy hoạch 1454/QĐ-TTg và phương án phân kỳ đầu tư, đầu tư giai đoạn trước năm 2030; đồng thời giao tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng nêu nhiều ý kiến góp ý. Ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng vị trí điểm đầu tuyến theo đề xuất chưa phù hợp với quy hoạch TP.HCM vừa được phê duyệt, đề nghị nghiên cứu điều chỉnh.

Đại diện tỉnh Tây Ninh đề nghị tiếp tục nghiên cứu các vị trí qua địa bàn để bảo đảm phù hợp quy hoạch của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ bày tỏ lo ngại về việc sử dụng cầu Đại Ngãi cho tuyến cao tốc, cho rằng có thể hạn chế phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ quá tải khi các tuyến cao tốc khác hoàn thành; đồng thời đề xuất nghiên cứu thêm phương án xây thêm cầu Đại Ngãi.

"TP Cần Thơ đã phê duyệt quy hoạch đối với khu vực Sóc Trăng. Riêng công trình cầu Đại Ngãi thành phố đã có quy hoạch các khu chức năng và triển khai đầu tư các tuyến đường đấu nối. Vì vậy, đề nghị nhà đầu tư rà soát và có điều chỉnh phù hợp để phát huy hiệu quả đầu tư của dự án” - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị.

Ông Nguyễn Thế Hồng Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp cũng lo ngại nguy cơ ùn tắc tại khu vực ngã tư Đồng Tâm - Mỹ Tho, đặc biệt khi lưu lượng phương tiện tăng cao, có thể ảnh hưởng đến khu vực cầu Rạch Miễu và Quốc lộ 1.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp của các địa phương, ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng thống nhất hướng tuyến theo quy hoạch 1454/QĐ-TTg, phương án phân kỳ đầu tư, hình thức PPP và lộ trình đầu tư giai đoạn 1 trước năm 2030.

Tỉnh Vĩnh Long được giao làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án giai đoạn 1. Ông Quang đề nghị các địa phương tiếp tục nghiên cứu, rà soát các nội dung còn vướng mắc đã nêu, đóng góp ý kiến để thống nhất cụ thể. Sau khi tổng hợp, sẽ trình Thủ tướng xem xét phê duyệt để triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.