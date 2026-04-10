Vĩnh Long: Đề xuất cuối năm 2026 khởi công cao tốc TP.HCM - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng 10/04/2026 19:49

(PLO)- Tỉnh uỷ Vĩnh Long thống nhất phương án hướng tuyến cao tốc CT33 (TP.HCM - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng) theo đề xuất nhà đầu tư.

Ngày 10-4, Tỉnh uỷ Vĩnh Long tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc về đề xuất phương án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc CT33 (TP.HCM - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng) theo phương thức đối tác công tư.

Tại hội nghị, ông Lê Quỳnh Mai, đại diện Tập đoàn Đèo Cả (đơn vị nghiên cứu dự án) đã trình bày các phương án đầu tư và hướng tuyến dự án.

Theo đó, dự án có chiều dài khoảng 150 km, đi qua các địa phương gồm TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Điểm đầu dự kiến kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối nối với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Quy mô thiết kế 4 làn xe, vận tốc 100 km/h.

Đại diện Tập đoàn Đèo Cả, đơn vị nghiên cứu dự án

Hướng tuyến cao tốc CT33.

Nhà đầu tư đề xuất hai phương án hướng tuyến trên cơ sở bám sát quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, phương án thứ nhất đi theo hành lang Quốc lộ 60, Quốc lộ 57C, kết nối các công trình như cầu Rạch Miễu 2, cầu Đại Ngãi và tận dụng hạ tầng hiện hữu. Phương án còn lại điều chỉnh kết nối qua các cầu Hàm Luông, Cổ Chiên và Đại Ngãi.

Từ kết quả nghiên cứu, nhà đầu tư kiến nghị lựa chọn phương án thứ nhất và phân kỳ đầu tư hai giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng khoảng 73 km cao tốc, đồng thời mở rộng một số đoạn quốc lộ với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 29.000 tỉ đồng; giai đoạn 2 đầu tư khoảng 78 km, tổng mức đầu tư dự kiến gần 40.000 tỉ đồng (chưa bao gồm lãi vay).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo doanh nghiệp đề xuất được giao nghiên cứu lập đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định, đồng thời cam kết phấn đấu khởi công dự án vào tháng 12-2026.

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long - ông Trần Văn Lâu.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long - ông Trần Văn Lâu, cơ bản thống nhất lựa chọn phương án hướng tuyến thứ nhất, giao nhà đầu tư tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Đồng thời, lưu ý cần nghiên cứu bổ sung các nút giao, tuyến kết nối nhằm tạo thuận lợi giao thông và mở rộng không gian phát triển.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ Vĩnh Long giao các sở, ngành phối hợp hoàn thiện thủ tục liên quan, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, phấn đấu triển khai dự án trước năm 2030. UBND tỉnh được đề nghị chủ động đề xuất các bộ, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn thực hiện dự án.