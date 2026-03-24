Đường ven biển Phan Thiết 9.500 tỉ đồng: Biến cát trắng thành đất vàng 24/03/2026 15:26

(PLO)- Tuyến đường ven biển Phan Thiết, nơi mỗi km đường không chỉ phục vụ giao thông mà còn tạo ra giá trị với các khu đô thị hướng về phía biển.

Ngày 24-3, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã có buổi thực địa, đánh giá tình hình triển khai dự án tuyến đường ven biển 9.500 tỉ đđồng, trải dài qua các phường Phú Thủy, Phan Thiết và Tiến Thành.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng khảo sát ven biển.

Hướng tuyến chiến lược và giải pháp đột phá

Tuyến đường ven biển này có chiều dài khoảng 14,6 km, bắt đầu từ điểm giao cắt vòng xoay 706B, kết nối với ĐT.719 tại dốc Campuchia (Tiến Thành).

Với thiết kế mặt cắt ngang lên đến 36,5 mét, tuyến đường có 6 làn xe cơ giới thênh thang, vỉa hè rộng và dải phân cách hiện đại. Đây không chỉ là một con đường mà là trục cảnh quan ven biển mang tính biểu tượng.

Sự đột phá trong giải pháp đầu tư được thể hiện qua việc chia tách linh hoạt thành 5 phân đoạn thi công. Trong đó, điểm nhấn kiến trúc thuộc về hai cây cầu vượt quy mô lớn: Cầu Phú Hài (dài 1,2km) và cầu Cà Ty (dài 1,35km). Cả hai đều được thiết kế theo dạng dây văng hiện đại, vươn mình kiêu hãnh với độ tĩnh không lý tưởng.

Ông Nguyễn Hồng Hải cùng đoàn công tác đang khảo sát 5 hướng tuyến của dự án.

Dự án được chia thành 5 đoạn đi qua các khu vực ven biển giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác tương xứng. Sự kết hợp giữa đường ven biển với hệ thống kè chắn sóng và đê ngăn bồi lấp cửa sông cho thấy có sự tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo tính bền vững trước sự khắc nghiệt của đại dương.

Dấu ấn lấn biển

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của dự án là khoảng 84,8 ha lấn biển, hình thành 4 khu đô thị cảnh quan ven biển.

Đây là cách tiếp cận không còn theo kiểu “đường đi trước, đô thị theo sau”, mà là đường – cảnh quan – không gian đô thị được thiết kế như một chỉnh thể thống nhất, từng đoạn tuyến đều gắn với chức năng phát triển đô thị, du lịch và thương mại.

Điểm nhấn của dự án là 4 phân khu lấn biển.

Theo sa bàn quy hoạch, quỹ đất lấn biển được chia thành 4 phân khu gồm: Khu I – Phú Thủy (29,8 ha), tổ hợp nhà ở, thương mại, công viên ven biển, đóng vai trò cửa ngõ đô thị biển. Khu II – Cảng Phú Hài (7,98 ha), không gian xanh chiếm ưu thế, kết hợp khu dân cư mật độ vừa phải. Khu III, ven Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (14,3 ha), sự đan xen giữa nhà ở, dịch vụ và công viên biển. Khu IV – Nam cảng cá Phan Thiết (40,7 ha), khu vực quy mô lớn nhất, hướng tới hình thành tổ hợp đô thị – thương mại – dịch vụ cao tầng với các công viên trung tâm và dải cảnh quan ven biển rộng lớn.

Cụ thể, công trình lấn biển ở đây không chỉ là tạo đất mà là tái cấu trúc đường bờ biển thành một mặt tiền đô thị mới và chuyển hóa không gian ven biển từ rời rạc thành dải đô thị liên tục, sang trọng.

Nếu được triển khai đúng tầm, đây có thể là “Marina Bay của Phan Thiết” - nơi cảnh quan, kinh tế và đời sống đô thị hội tụ.

Việc tính toán quỹ đất tái định cư bằng các dự án chung cư tại chỗ cũng cho thấy sự nhân văn, gắn kết cộng đồng cư dân vào tiến trình phát triển chung.

Lực đẩy chiến lược định hình tương lai

Tuyến đường ven biển này khi hoàn thiện sẽ đóng vai trò như mảnh ghép hoàn hảo, kết nối mượt mà vào các tuyến đường ven biển đã hiện hữu như Liên Hương - Bình Thạnh dài 5,8 km; đoạn cầu Sông Lũy - Hòa Thắng dài 23 km; tuyến ĐT.706B (Võ Nguyên Giáp) - cầu Hùng Vương dài 20,4 km; ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện dài 32,5 km và đoạn qua thị xã La Gi dài 6 km…

Sau khảo sát trực tiếp, đoàn công tác đã tiến hành cuộc họp để triển khai dự án.

Sự liền mạch này sẽ tạo ra một hành lang kinh tế ven biển nối liền trục Bắc – Nam nối Khánh Hòa – Lâm Đồng – TP.HCM theo hướng biển và giúp dòng chảy giao thương, du lịch sẽ không còn bị đứt gãy.

Khi quỹ đất lấn biển được khai thác, "địa tô" tăng lên sẽ mang lại nguồn thu ngân sách khổng lồ, bù đắp và vượt xa chi phí đầu tư ban đầu. Quan trọng hơn, hạ tầng đi trước sẽ trải thảm đỏ đón các "đại bàng" bất động sản và du lịch quốc tế, tạo ra hàng vạn việc làm, biến nền kinh tế địa phương từ chỗ dựa vào tài nguyên thô vươn lên nấc thang của nền kinh tế dịch vụ cao cấp.

Đầu tư vào con đường này và các khu lấn biển không chỉ là sự cần thiết của hiện tại, mà là tầm nhìn chiến lược về một trung tâm kinh tế biển phồn vinh trong tương lai.

Có những con đường khi mở ra sẽ kéo theo sự phát triển vượt bậc. Tuyến đường ven biển này nếu được kiến tạo đúng tầm không chỉ nối những điểm đến mà sẽ kết nối tương lai của một đô thị hướng ra biển lớn.

Chính vì tính cấp thiết đó, ông Nguyễn Hồng Hải đã yêu cầu các sở, ngành liên quan phải chạy đua với thời gian, khẩn trương thành lập Tổ nghiên cứu dự án ngay trong tháng 3 này, siết chặt năng lực nhà đầu tư và hoàn thiện pháp lý lấn biển để dự án sớm ngày khởi công, đáp lại niềm mỏi mong của người dân.