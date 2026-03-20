Khu kinh tế ven biển 27.000 ha, đòn bẩy tỉ đô đưa Lâm Đồng bứt phá 20/03/2026 18:31

(PLO)- Lâm Đồng quy hoạch Khu kinh tế ven biển lên đến 27.000 ha với tham vọng hút các dự án tỉ đô để bứt phá.

Ngày 20-3, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, cho ý kiến đối với phương án quy hoạch mở rộng và thành lập mới các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu kinh tế ven biển.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng tham quan phối cảnh Khu công nghiệp Hàm Kiệm II.

Theo đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh phải hoàn thiện hồ sơ, gửi lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước ngày 24-3; các sở, ngành phản hồi trước ngày 6-4 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phương án phát triển KCN, cập nhật vào điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050.

Lợi thế “vàng”

Kế hoạch đặt ra mục tiêu rõ ràng: Nâng cao hiệu lực quản lý, bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch đất đai, xây dựng, công thương, môi trường, quốc phòng – an ninh; đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về chồng lấn quy hoạch, hạ tầng và chỉ tiêu sử dụng đất.

Khu vực Bình Thuận cũ có lợi thế nằm sát Đồng Nai, TP.HCM với nhiều hạ tầng sân bay, cảng biển.

Điểm nhấn đặc biệt trong quy hoạch lần này là khu vực Bình Thuận (cũ) nơi đang dần hình thành một trục công nghiệp – logistics chiến lược của khu vực phía Nam.

Nhờ lợi thế, tiếp giáp trực tiếp Đồng Nai và TP.HCM, hai trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước; quỹ đất còn rộng, chi phí thấp hơn so với vùng lõi công nghiệp truyền thống; kết nối đa phương thức: cao tốc Bắc – Nam, quốc lộ, cảng biển và tương lai là đường sắt tốc độ cao; tiềm năng logistics vượt trội khi gắn với các trung tâm trung chuyển hàng hóa ven biển.

Thay vì chen chúc trong những không gian chật hẹp tại các trung tâm cũ, nhà đầu tư đang nhìn thấy tại đây một vùng đất với quỹ đất dồi dào, địa hình bằng phẳng và khả năng kết nối logistics đa phương thức cực kỳ linh hoạt. Đây chính là "cửa ngõ" để hàng hóa từ Tây Nguyên và Nam Trung Bộ vươn ra thế giới.

Các khu công nghiệp ở Bình Thuận đều có vị trí gần cao tốc Bắc - Nam.

Khu vực Bình Thuận cũ chính là “sân sau” của TP.HCM – Đồng Nai và thực tế đã chứng minh mô hình này ở nhiều nơi như Bắc Ninh – Bắc Giang trở thành vệ tinh công nghiệp của Hà Nội; Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây chia sẻ áp lực với TP.HCM…

Và giờ đây, Bình Thuận đang đứng trước cơ hội tương tự nhưng với lợi thế lớn hơn nhiều nhờ đường bờ biển dài; năng lượng tái tạo dồi dào; khoảng cách ngắn, hạ tầng đa dạng và không gian phát triển dài hạn.

Khu kinh tế ven biển chuỗi giá trị mới

Một trong những định hướng chiến lược là thành lập khu kinh tế ven biển khoảng 27.000 ha tại phía Đông Nam tỉnh được xem là đòn bẩy thu hút các dự án quy mô lớn.

Phối cảnh Khu công nghiệp Sơn Mỹ.

Khu vực này được định hình để phát triển đồng bộ: Năng lượng, điện khí LNG; cảng biển & dịch vụ cảng biển; công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với logistics; Đô thị – thương mại – dịch vụ hiện đại

Đây không còn là tư duy làm KCN riêng lẻ, mà là xây dựng hệ sinh thái công nghiệp – đô thị – dịch vụ tích hợp.

Nhà ở xã hội được xây dựng trong Khu công nghiệp Hàm Kiệm II.

Song song đó, tỉnh định hướng: Nâng cấp KCN hiện hữu theo chiều sâu chuyển đổi sang KCN công nghệ cao, sinh thái và hình thành chuỗi KCN liên kết với đô thị – cảng – cao tốc – đường sắt.

Hiện toàn tỉnh đã có 14 KCN được thành lập, thu hút 246 dự án, với tổng vốn đăng ký hàng chục ngàn tỉ đồng và hơn 500 triệu USD, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động, một nền tảng đủ để bứt tốc.