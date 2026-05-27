Người dân chung tay lập lại trật tự lòng lề đường khu vực chợ Bình Triệu 27/05/2026 18:55

(PLO)- UBND phường Hiệp Bình phối hợp cùng Công an phường ra quân xử lý, tháo dỡ các mái che, bạt che lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực chợ Bình Triệu nhằm lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông.

Ngày 27-5, UBND phường Hiệp Bình (TP.HCM) phối hợp với Công an phường đồng loạt ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường trên địa bàn trong đợt cao điểm 45 ngày lập lại trật tự đô thị.

Trong buổi ra quân, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè.

Trong đợt ra quân, tổ công tác tiến hành tháo dỡ các bạt, mái che, bục bệ, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên tuyến đường Hiệp Bình và đường số 6, khu vực chợ Bình Triệu. Nhiều hộ dân cũng tự giác tháo dỡ các hạng mục vi phạm sau thời gian được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và thông báo trước đó.

Theo UBND phường Hiệp Bình, trước đây khu vực đường số 6 và tuyến đường Hiệp Bình thường xuyên xảy ra tình trạng họp chợ tự phát, buôn bán hàng hóa lấn chiếm lòng lề đường, dựng mái che, bảng hiệu sai quy định gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường phối hợp cùng tổ Cảnh sát trật tự phường Hiệp Bình giám sát việc tháo dỡ các mái che, bạt che lấn chiếm lòng lề đường.

Sau nhiều đợt tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở, tình trạng này đã có chuyển biến tích cực, nhiều tuyến đường trở nên thông thoáng hơn. Đợt tháo dỡ lần này nhằm tiếp tục xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn tại, trả lại không gian dành cho người đi bộ và đảm bảo trật tự đô thị tại khu vực chợ Bình Triệu.

Các mái che, bảng quảng cáo dựng sai quy định tại khu vực đường Hiệp Bình được lực lượng chức năng tháo dỡ trong đợt cao điểm 45 ngày lập lại trật tự lòng lề đường và mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Trước đó, ngày 8-5, UBND phường Hiệp Bình đã ban hành thông báo yêu cầu các hộ dân khẩn trương tự tháo dỡ mái che, bục bệ, biển quảng cáo và chấm dứt các hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh ăn uống, buôn bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện, rửa xe… Thời hạn hoàn thành trước ngày 15-5, trường hợp không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định.

Tổ công tác tiến hành tháo dỡ các bục bệ, mái che vi phạm trên tuyến đường Hiệp Bình.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị, không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường sau khi được giải tỏa.

Thời gian tới, Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Hiệp Bình sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm nhằm duy trì mỹ quan đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng môi trường văn minh, sạch đẹp trên địa bàn.

Nhiều hộ dân trên đường Hiệp Bình và đường số 6 tự giác tháo dỡ mái che, bảng hiệu lấn chiếm vỉa hè sau khi được chính quyền địa phương vận động.

Sau nhiều đợt kiểm tra, xử lý, tuyến đường nay trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn trước.