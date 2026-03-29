Tuyến đường bộ ven biển qua Đồng Tháp hơn 7.000 tỉ sắp triển khai 29/03/2026 09:32

(PLO)- Dự án tuyến ven biển qua Đồng Tháp dài hơn 31 km với tổng vốn hơn 7.000 tỉ đồng đang được chuẩn bị triển khai, kỳ vọng tạo cú hích liên kết vùng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp đang xúc tiến triển khai tuyến đường bộ ven biển kết nối Tây Ninh với Đồng Tháp và Vĩnh Long qua địa phận tỉnh Đồng Tháp. Tuyến đường có chiều dài hơn 31 km hứa hẹn mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, tuyến đường bộ ven biển giai đoạn 1 đi qua địa bàn 5 xã gồm: Tân Đông, Gia Thuận, Tân Điền, Gò Công Đông và Tân Phú Đông. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 31,1 km, trong đó có 5,99 km đi trùng với tuyến đường tỉnh 871B, phần xây mới chiếm khoảng 25,2 km.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô từ 2 đến 4 làn xe, với vận tốc thiết kế 80 km/h. Trên toàn tuyến sẽ xây dựng 5 cây cầu, đáng chú ý là cầu Bến Chùa dài khoảng 2,01 km, vượt sông Tiền bằng kết cấu dây văng – một trong những hạng mục kỹ thuật phức tạp nhất của dự án.

Dự án tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp đi qua địa phận 5 xã có chiều dài hơn 31 km.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong vòng 6 năm, từ 2025 đến 2030. Giai đoạn thi công xây lắp và nghiệm thu dự kiến bắt đầu từ tháng 1-2027 và hoàn thành vào tháng 7-2029, trước khi chính thức đưa vào vận hành từ tháng 9-2029.

Không chỉ là công trình giao thông đơn thuần, tuyến đường ven biển này còn mang vai trò liên kết vùng quan trọng khi kết nối Đồng Tháp với các tỉnh lân cận như Tây Ninh và Vĩnh Long. Đồng thời, tuyến đường sẽ liên thông với nhiều trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 50 và hàng loạt tuyến đường tỉnh gồm 862, 871, 871B, 871C, 872B, 873, 873B, 877, 877B.

Nhờ đó, khu vực phía Đông của tỉnh được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và du lịch ven biển. Dự án cũng mở ra cơ hội hình thành hành lang kinh tế ven biển, góp phần thu hút đầu tư, mở rộng quỹ đất sản xuất và nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên biển.

Tuyến đường ven biển còn được kỳ vọng đóng vai trò trong thích ứng biến đổi khí hậu. Công trình có thể kết hợp với hệ thống đê biển Gò Công để bố trí lại dân cư, giảm thiệt hại do nước biển dâng và thiên tai.