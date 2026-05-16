Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia

16/05/2026 14:48

(PLO)- Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ VII - CTST 2026 của Trường Đại học GTVT TP.HCM có chủ đề: “Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải trong Kỷ nguyên số và Tự động hóa”.

Ngày 16-5, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH) đã tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ VII - CTST 2026 với chủ đề: “Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải trong Kỷ nguyên số và Tự động hóa”.

Đây là hoạt động khoa học trọng điểm nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 38 năm hình thành và phát triển trường (18/5/1988 - 18/5/2026). Đồng thời khẳng định vai trò của UTH trong hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo của ngành giao thông vận tải Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Tiến Thủy - Chủ tịch Hội đồng Trường đại học GTVT TP.HCM chia sẻ: "Hội thảo hôm nay vừa là ngày hội khoa học công nghệ vừa là dịp kỷ niệm sinh nhật của trường."

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, phát triển hạ tầng giao thông hiện đại và hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, CTST 2026 được kỳ vọng trở thành diễn đàn học thuật quy mô, nơi hội tụ các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Từ đó, chia sẻ tri thức, cập nhật xu hướng công nghệ mới và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững cho ngành giao thông vận tải trong thời đại số.

Trường Đại học GTVT TP.HCM trang bị mô hình đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị. Ảnh: ĐT

Hiện nay, Bộ GTVT giao các trường, đơn vị nghiên cứu nhiều lĩnh vực trong ngành giao thông. Hội thảo này không đơn thuần là ngày hội khoa học, nó là sự kết nối liên ngành, đa lĩnh vực. Đặc biệt, qua dịp này nhà trường sẽ phát động chương trình nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Với chủ đề “Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải trong Kỷ nguyên số và Tự động hóa”, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực mang tính chiến lược như: hệ thống giao thông thông minh (ITS), trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa logistics, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, chuyển đổi số trong quản lý vận tải, cơ khí hàng không và các giải pháp giảm phát thải hướng tới mục tiêu Net Zero.

Đây được xem là những động lực quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa ngành giao thông vận tải trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo Ban tổ chức, CTST 2026 đã thu hút gần 200 bài báo khoa học từ các nhà nghiên cứu, giảng viên và chuyên gia trong và ngoài nước. Các nghiên cứu trải rộng trên nhiều lĩnh vực chuyên sâu như giao thông vận tải - đường sắt - kỹ thuật xây dựng; môi trường - hàng hải; cơ khí - động lực học; điện - điện tử - viễn thông; công nghệ thông tin - trí tuệ nhân tạo; kinh tế - quản lý; khoa học xã hội và nhân văn; tự động hóa trong giao thông vận tải và logistics.

Các bài báo khoa học này cho thấy sức hút ngày càng lớn của CTST đối với cộng đồng khoa học, đồng thời phản ánh nhu cầu cấp thiết về đổi mới công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải hiện nay.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của hội thảo là phiên tổng thể với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ lớn.

Nổi bật trong đó có các tham luận về hệ thống giao thông thông minh: Một số diễn tiến trong nước và quốc tế” của GS, TS Lê Hùng Lân - Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA), Chủ tịch Chi hội Giao thông vận tải và Logistics thuộc VAA; “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích địa kỹ thuật công trình giao thông từ tiềm năng nghiên cứu đến thực tiễn triển khai” của PGS, TS Phạm Thái Bình - Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Giao thông;

Không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, Hội thảo còn đóng vai trò là cầu nối giữa “ba nhà”: Nhà trường - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và mở rộng hợp tác giữa đào tạo với thực tiễn sản xuất, quản lý và vận hành ngành giao thông vận tải.

Thông qua CTST 2026, UTH tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có uy tín trong lĩnh vực giao thông vận tải. Đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng chiến lược phát triển khoa học công nghệ quốc gia, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu cũng tham quan phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao của UTH. Đây là mô hình thực hành hiện đại phục vụ đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ đường sắt thế hệ mới.

Hội thảo còn tổ chức các phiên chuyên môn theo tiểu ban, triển lãm khoa học và vinh danh các công trình nghiên cứu xuất sắc năm 2026.

UTH là một trong những trường đầu tiên phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao.

