Hết giờ metro chạy, người dân có được lên cầu bộ hành? 16/05/2026 16:13

(PLO)- Gần đây, có ý kiến người dân phản ánh khi tàu metro hết giờ hoạt động, bảo vệ đã ngăn cản không cho họ lên cầu bộ hành tại nhà ga.

Mới đây, một người dân chia sẻ thông tin về việc bị bảo vệ nhắc nhở khi đi bộ qua cầu tại ga Công nghệ cao thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) vào lúc 3 giờ sáng.

Người này cho biết muốn sử dụng cầu để băng qua đường nhưng được thông báo không được đi, thậm chí bảo vệ còn mắc võng ngang mặt cầu để chắn lối đi.

Thông tin nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến tranh luận vì đây là hạ tầng công cộng, được sử dụng chung, việc ngăn cản như vậy liệu có phù hợp quy định?

Bảo vệ mắc võng trên cầu bộ hành metro số 1 để ngăn người dân qua lại khi hết giờ tàu metro chạy. Ảnh: Mạng xã hội

Trả lời vấn đề này, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC) cho biết hành vi mắc võng ở cầu bộ hành tại các ga metro số 1 là không đúng. Công ty đã nhắc nhở nhân viên bảo vệ để đảm bảo hình ảnh văn minh ở nơi công cộng.

Công ty cho biết cầu bộ hành metro số 1 là công trình giao thông công cộng, được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, kết nối và hỗ trợ người dân băng qua đường an toàn. Công trình không giới hạn đối tượng sử dụng và không chỉ dành riêng cho hành khách đi metro số 1.

Để đảm bảo an toàn và giữ gìn môi trường di chuyển văn minh, thuận tiện cho tất cả mọi người, HURC lưu ý người dân di chuyển đúng phần lối đi dành cho người đi bộ; không leo trèo hoặc băng qua lan can cầu.

Người dân di chuyển theo hàng, giữ khoảng cách phù hợp, hạn chế chen lấn vào giờ cao điểm. Đồng thời, quan sát cẩn thận khi lên xuống cầu thang, đặc biệt đối với trẻ em và người lớn tuổi, không dừng đột ngột giữa cầu để chụp ảnh hoặc tụ tập gây cản trở lối đi chung.

Đồng thời, người dân cần giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác trên cầu bộ hành và khu vực nhà ga; Hạn chế mang vác hàng hóa cồng kềnh gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của người xung quanh; Chú ý an toàn khi thời tiết mưa hoặc mặt sàn có thể trơn trượt; Chủ động bảo quản tư trang cá nhân khi di chuyển tại khu vực đông người.

Công ty HURC mong muốn người dân tiếp tục đồng hành, sử dụng công trình giao thông công cộng một cách văn minh, an toàn.