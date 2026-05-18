Giao liên danh nhà đầu tư nghiên cứu 18 km đường trên cao dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh 18/05/2026 15:08

(PLO)- Tuyến đường trên cao được đề xuất nghiên cứu có chiều dài gần 18 km, đi dọc trục Nguyễn Văn Linh - một trong những tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu Nam TP.HCM với các cửa ngõ phía Tây và khu vực cảng Hiệp Phước.

UBND TP.HCM vừa chấp thuận giao Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả và Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Trí Tín nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc Vành đai 2 phía Nam (đường Nguyễn Văn Linh) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đường trên cao đi dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh có chiều dài khoảng 18 km. Ảnh: ĐT

Dự án được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông cho tuyến đường hiện hữu, tăng năng lực kết nối liên vùng và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam thành phố.

Việc giao liên danh nhà đầu tư nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nhằm làm cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định của Luật PPP và các quy định pháp luật liên quan.

Tuy nhiên, TP.HCM cũng nhấn mạnh việc giao nghiên cứu không đồng nghĩa với việc chấp thuận loại hợp đồng PPP, phương án tài chính hay chỉ định liên danh Đèo Cả - Trí Tín là nhà đầu tư thực hiện dự án. Các nội dung cụ thể sẽ tiếp tục được xem xét trong quá trình thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Theo yêu cầu của UBND TP, liên danh nhà đầu tư phải đánh giá đầy đủ sự cần thiết, hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. Đồng thời nghiên cứu phương án tài chính, hoàn vốn, tổ chức giao thông và tính đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các tuyến metro cùng các dự án giao thông trọng điểm trong khu vực.

Liên danh Đèo Cả - Trí Tín phải tự cân đối kinh phí để nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, không sử dụng ngân sách nhà nước. Thời gian hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền được yêu cầu trong vòng 6 tháng kể từ ngày ban hành văn bản.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định.