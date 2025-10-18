TP.HCM chuẩn bị làm cầu vượt tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ 18/10/2025 11:49

(PLO)- TP.HCM chuẩn bị làm cầu vượt tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Nam thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển Phương án kiến trúc hạng mục xây dựng hoàn chỉnh nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và nút giao Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Tìm phương án kiến trúc độc đáo

Hạng mục này thuộc dự án thành phần 1, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật dự án nâng cấp đường trục Bắc – Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức – Long Thành) kết hợp xây dựng hoàn chỉnh nút giao Nguyễn Văn Linh, nút giao với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Theo UBND TP, cuộc thi tuyển nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, có tính khả thi cao, độc đáo, hiện đại, đặc sắc và tạo điểm nhấn trong khu vực cửa ngõ của TP.HCM. Hình thức thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng tổ chức tham gia.

Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ thường xuyên ùn ứ.

Các đơn vị, tổ chức tư vấn đăng ký tham gia sẽ được xem xét, đánh giá hồ sơ năng lực và mời tham gia vòng thực hiện sản phẩm thiết kế thi tuyển. Hội đồng thi tuyển đánh giá, xếp hạng, lựa chọn phương án ý tưởng tối ưu nhất báo cáo cơ quan tổ chức thi tuyển trình UBND TP quyết định phê duyệt và thực hiện công bố kết quả, trao giải thưởng theo quy định.

Thời gian tổ chức thi tuyển khoảng 75 ngày từ khi UBND TP.HCM phê duyệt kế hoạch thi tuyển.

Làm cầu vượt để giảm ùn tắc

Đây được xem là động thái mới nhất, được kỳ vọng sẽ tìm được giải pháp giảm ùn ứ giao thông qua khu vực trong thời gian qua.

Mới đây, người dân phản ánh việc sau khi hoàn thành nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh đã chuyển biến tích cực, song đường Nguyễn Hữu Thọ ngày càng ùn tắc, trở thành nút thắt cổ chai cửa ngõ khu Nam TP.

Trong đó, người dân cho rằng việc phân làn giao thông, điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ là bất cập lớn nhất.

Phản hồi với PV PLO về vấn đề trên, Sở Xây dựng lý giải hiện trạng tổ chức pha đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng được chia làm 3 pha.

Pha 1: + Trên đường Nguyễn Hữu Thọ trước khi nhập vào đường Nguyễn Văn Linh (cả 2 hướng lưu thông): đi thẳng, rẽ phải. +Đoạn đường Nguyễn Hữu Thọ băng ngang đường Nguyễn Văn Linh, phía trên hầm chui: đi thẳng, rẽ trái. Pha 2: + Trên đường Nguyễn Văn Linh – làn đường hỗn hợp (cả 2 hướng lưu thông): đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải theo 2 chiều lưu thông. + Trên đường Nguyễn Văn Linh – làn đường ô tô (cả 2 hướng lưu thông): rẽ trái đối với xe ô tô con và xe tải dưới 2,5 tấn, xe khách nhỏ hơn 30 chỗ ngồi. Pha 3: Trên đường Nguyễn Văn Linh – làn đường ô tô (cả 2 hướng lưu thông): rẽ phải.

Như vậy, các hướng rẽ trái tại khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ được bố trí theo các pha riêng biệt. Tuy nhiên, vào thời gian cao điểm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn nên vẫn còn nhiều giao cắt giữa hướng rẽ trái và hướng đi thẳng ngay trong nội tại từng pha đèn.

Về phân làn đường, đã bố trí làn xe rẽ phải liên tục từ phần đường hỗn hợp đường Nguyễn Văn Linh vào đường Nguyễn Hữu Thọ để lưu thông về hướng KCN Hiệp Phước.

Đã triển khai phương án cấm các phương tiện xe tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 30 chỗ ngồi lưu thông vào khu vực giữa giao lộ (phía trên hầm chui) trong khoảng thời gian từ 6 giờ-20 giờ nhằm hạn chế giao cắt giữa xe container, xe tải nặng rẽ trái và xe 2 bánh trong khu vực giao lộ.

Xe xếp hàng trên đường Nguyễn Văn Linh.

Thời gian tới, sở sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án cải tạo kích thước hình học, điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.

Đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức Long Thành); trong đó có hạng mục cầu vượt tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.