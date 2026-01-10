CSGT Đồng Nai tịch thu xe máy SH của nam thanh niên lái xe bằng chân 10/01/2026 08:09

(PLO)- Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã xử phạt hành chính, tịch thu xe SH đối với nam thanh niên lái xe bằng chân, buông hai tay.

Ngày 10-1, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với PVT (25 tuổi, ngụ Đồng Nai) về hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô, vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận phản ánh của người dân kèm theo clip ghi lại hình ảnh T điều khiển xe máy biển số 60AB-796.xx bằng chân, buông cả hai tay khi lưu thông trên tuyến đường ven sông Đồng Nai, đoạn qua phường Trấn Biên.

Nam thanh niên dùng chân lái xe máy, buông hai tay. Ảnh cắt clip.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1 đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và mời nam thanh niên đến trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Tại đây, T đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm đúng như nội dung phản ánh của người dân.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe, đồng thời tịch thu xe máy, tạm giữ giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe để phục vụ công tác xử lý theo quy định.