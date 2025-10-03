Thi tuyển thiết kế kiến trúc đường trên cao dài hơn 6,6 km ở khu Nam TP.HCM 03/10/2025 09:35

(PLO)- TP.HCM chuẩn bị triển khai đường trên cao dài hơn 6,6 km trên đường trục Bắc – Nam, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng.

UBND TP.HCM vừa ban hành hai quyết định phê duyệt quy chế và nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc hạng mục cầu vượt tuyến chính thuộc dự án thành phần 2: Nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đoạn Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành) đầu tư theo phương thức đối tác công tư - xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Toàn bộ dự án có chiều dài tuyến khoảng 8,097 km từ mố M2 cầu Rạch Đĩa đến cuối tuyến không bao gồm nút giao Nguyễn Văn Linh và nút giao Bến Lức – Long Thành. Phạm vi nghiên cứu thi tuyển là hạng mục cầu vượt tuyến chính (đường trên cao) dài 6,62km.

Đường trên cao được thiết kế với quy mô mặt cắt ngang 18,5m, bố trí 4 làn xe ô tô (2 làn mỗi chiều), tốc độ thiết kế 80km/h, đi giữa tuyến chính Bắc – Nam, hoàn toàn tách biệt với hệ thống đường song hành dân sinh bên dưới; các làn chỉ dành cho ô tô, không tổ chức làn xe máy, xe thô sơ trên cầu vượt.

Các nhánh lên/xuống được bố trí tại các vị trí cầu Rạch Đỉa, tại cầu cạn gần nút giao Nguyễn Văn Tạo và khu vực giữa tuyến (gần nút giao đường nối kho B).

Tất cả các nhánh lên/xuống đều kết nối trực tiếp với hệ thống đường song hành hai bên cầu vượt. Đường song hành tiếp nhận lưu lượng từ các nhánh lên/xuống, đáp ứng nhu cầu kết nối dân sinh, xe địa phương, tiếp cận khu công nghiệp, dân cư, không gây áp lực cho lưu thông chính trên cầu vượt.

Mỗi nhánh nhập/tách đều tổ chức đủ đoạn chuyển tiếp, chiều dài và bán kính cong hợp lý, đảm bảo an toàn, thuận tiện nhập/xuất dòng cho các phương tiện.

Đường Nguyễn Hữu Thọ thường xuyên ùn ứ.

Nguyên tắc vận hành dòng xe trên đường trên cao là luôn lưu thông liên tục, tốc độ cao, không bị ảnh hưởng bởi giao cắt ngang hoặc dừng đỗ. Các điểm lên/xuống bố trí tại nút giao lớn hoặc điểm dân sinh chiến lược, hạn chế tối đa số lượng để bảo vệ chức năng trục vận tải nhanh bền vững.

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi tuyển phương án kiến trúc là 300 triệu đồng, trong đó giải nhất trị giá 150 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng và giải ba 50 triệu đồng. Thời gian thi tuyển khoảng 65 ngày sau khi UBND TP.HCM phê duyệt kế hoạch thi tuyển.

Dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành) có tổng mức đầu tư gần 9.894 tỉ đồng. Dự kiến sẽ lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng trong quý IV-2025. Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến từ quý IV-2025 đến quý III-2026, hoàn thành toàn bộ năm 2028.

Dự án sẽ hình thành trục giao thông nhanh, ít gián đoạn, kết nối khu trung tâm hiện hữu với khu đô thị mới Nam Sài Gòn, và khu đô thị - cảng Hiệp Phước.

Tuyến đường đóng vai trò là trục giao thông hướng tâm, kết nối tuyến đường Vành đai 2 với cao tốc Bến Lức – Long Thành (Vành đai 3) và sau này là Vành đai 4, đáp ứng nhu cầu giao thông liên vùng giữa khu vực TP với các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ, hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế Long Thành.