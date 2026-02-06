Cận cảnh con đèo nguy hiểm nhất Quảng Ngãi sắp được nâng cấp

NGUYỄN YÊN

(PLO)- Đèo Violak dài khoảng 35km sẽ được nâng cấp, khắc phục tình trạng nguy hiểm, mất an toàn do độ dốc lớn, cua gắt.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có tờ trình gửi UBND tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đoạn còn lại của Quốc lộ 24, với tổng chiều dài hơn 57 km, tổng mức đầu tư khoảng 2.350 tỉ đồng.

Đèo Violak nối hai đầu Đông - Tây Quảng Ngãi.
z7505622438767_44581c21a39e3754c86fc8b01802d825.jpg
Theo đề xuất, dự án tập trung nâng cấp các đoạn từ Km32 đến Km89+513, đi qua địa bàn các xã Ba Tơ, Ba Dinh, Ba Vì và Kon Plông.
z7505622438763_d4250de0ef3377866d3a277826cc9f6d.jpg
Trong đó, đoạn qua đèo Violak dài khoảng 35 km được đánh giá là khó khăn và phức tạp nhất do địa hình hiểm trở, nhiều khúc cua gắt, độ dốc lớn và thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
z7505622928551_4760a4b85b9b581986e313b74f6348d8.jpg
Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 2.350 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 2.000 tỉ đồng, phần còn lại từ ngân sách tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026-2030. Chủ đầu tư cụ thể sẽ được xác định ở bước nghiên cứu khả thi.
z7505622647630_0c4ea2ce5a821cf8d9bd2de36f4f09b5.jpg
Khi dự án được triển khai, tuyến đường sẽ khắc phục tình trạng nhỏ hẹp, xuống cấp nghiêm trọng hiện nay. Góp phần giảm nguy cơ tai nạn giao thông và rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm tỉnh đến khu vực miền núi phía tây.
z7505622928479_276c59eab1efa5e983ae1d4993d8ecb3.jpg
Không chỉ bảo đảm an toàn giao thông, dự án còn được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi. Tăng cường lưu thông hàng hóa, nông sản từ miền núi xuống vùng đồng bằng và cảng Dung Quất. Đặc biệt, hàng hóa từ khu vực giáp biên giới có thể ra biển theo trục ngắn hơn.
z7505622438759_81c0567b361df027cc0a707ddf0ba743.jpg
z7505622663163_e87b3bfac047c59e61865dfdfa18868d.jpg
z7505622928517_1ef3a39fc4b0dcdc6b96bfd22c9dc487.jpg
Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cùng với sự phát triển của khu du lịch Măng Đen và nhu cầu giao thương ngày càng tăng, lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 24 gia tăng nhanh, khiến áp lực lên đoạn tuyến qua đèo Violak ngày càng lớn.
z7505622647621_d7f212bf350d07a7faf75e58b9072cd5.jpg
Ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết trước thực trạng tuyến đường qua đèo Violak xuống cấp nghiêm trọng, sở đã tổ chức nhiều đợt khảo sát, đánh giá và thống nhất cần thiết phải đầu tư nâng cấp đoạn tuyến này.
z7505622928485_6b414950da2c604244bd83195edb670e.jpg
Hiện Sở Xây dựng đang hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan để trình chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2026-2030. Dự kiến phân kỳ đầu tư và ưu tiên các đoạn trọng yếu theo khả năng cân đối nguồn vốn.

Quốc lộ 24 là tuyến giao thông chiến lược, kết nối trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi, cảng Dung Quất, quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh, khu vực Bắc Tây Nguyên và các tỉnh Nam Lào. Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 168 km. Trong đó, đoạn từ Km32 đến Km89+515, phần lớn đi qua đèo Violak, hiện chỉ đạt tiêu chuẩn đường cấp 4-5 miền núi. Mặt đường hẹp, bán kính cong nhỏ, độ dốc lớn, gây khó khăn cho lưu thông, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu.

