Cận cảnh con đèo nguy hiểm nhất Quảng Ngãi sắp được nâng cấp

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có tờ trình gửi UBND tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đoạn còn lại của Quốc lộ 24, với tổng chiều dài hơn 57 km, tổng mức đầu tư khoảng 2.350 tỉ đồng.

Quốc lộ 24 là tuyến giao thông chiến lược, kết nối trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi, cảng Dung Quất, quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh, khu vực Bắc Tây Nguyên và các tỉnh Nam Lào. Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 168 km. Trong đó, đoạn từ Km32 đến Km89+515, phần lớn đi qua đèo Violak, hiện chỉ đạt tiêu chuẩn đường cấp 4-5 miền núi. Mặt đường hẹp, bán kính cong nhỏ, độ dốc lớn, gây khó khăn cho lưu thông, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu.