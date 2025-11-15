Khẩn cấp xử lý nứt lớn, dài 100 m, biến dạng trên Quốc lộ 24 15/11/2025 11:50

Ngày 15-11, ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết qua kiểm tra, đơn vị chuyên môn phát hiện Quốc lộ 24 đoạn qua xã Măng Đen xảy ra hiện tượng trồi mặt đường, kèm vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vết nứt lớn dài 100 m trên Quốc lộ 24

Tại km 112+200, phần mặt đường sát lề phải bị đội lên cao 1,2 m; đồng thời xuất hiện vết nứt dài 100 m, chỉ còn lưu thông nửa mặt đường. Vệt trồi có bề rộng khoảng 5,5 m, tính từ chân kè taluy dương, thu hẹp mặt đường, đe dọa an toàn phương tiện.

Cận cảnh điểm trồi mặt đường gây mất an toàn trên Quốc lộ 24

Theo ông Nhân, Quốc lộ 24 là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi, cảng Dung Quất, Quốc lộ 1A với đường Hồ Chí Minh, khu vực bắc Tây Nguyên cùng các tỉnh nam Lào nên lưu lượng xe rất lớn.

“Trước tình hình này, Sở Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn cấp khắc phục tình trạng mặt đường bị trồi và vết nứt tại Km112+200 nhằm bảo đảm an toàn giao thông”- ông Nhân thông tin.

Hiện Quốc lộ 24 qua đoạn này chỉ có thể lưu thông 1/2 làn đường.

Quốc lộ 24 dài hơn 168 km, trước đây do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, hiện đã phân cấp cho địa phương. Tuyến đóng vai trò trục giao thông đông - tây quan trọng, nối Quảng Ngãi với Kon Tum, đi qua khu du lịch Măng Đen và kết nối biển, đồng bằng với cao nguyên, biên giới, phục vụ thông thương đến Lào và Campuchia. Với lưu lượng lớn, tuyến đường được xem là tuyến chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng tây Quảng Ngãi.