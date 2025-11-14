Hàng ngàn con giun đất bò lên vỉa hè, chết la liệt ở Quảng Ngãi 14/11/2025 15:21

(PLO)- Giun đất bò lên vỉa hè với số lượng hàng ngàn con, sau đó chết khô thành từng đống.

Sáng 14-11, người dân trong 1 khu đô thị trên địa bàn phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi, phát hiện vỉa hè trước khu vực bãi cỏ rộng hàng trăm m2 bị phủ kín bởi giun đất. Giun trồi lên mặt đất, bò thành từng vệt dài, sau đó chết la liệt. Phần lớn đã khô cong.

Hàng ngàn con giun đất nằm chết la liệt trên vỉa hè ở phường Cẩm Thành. Ảnh: NY

Người dân cho biết những ngày qua trời không mưa, nhưng tối 13-11 giun bắt đầu xuất hiện bất thường. “Tôi sống ở đây mấy chục năm mà chưa bao giờ thấy cảnh này, nhìn rợn hết cả người”, anh Nguyễn Quốc Triều (trú phường Cẩm Thành) nói.

Hiện tượng chỉ xảy ra xung quanh khu đất gần cổng chính khu đô thị, không lan rộng ra các khu vực khác.

Hàng ngàn con giun đất nằm chết thành đống trên vỉa hè. Ảnh: NY

Trước đó cuối năm 2024, ở Vũng Tàu từng ghi nhận cảnh hàng nghìn giun đất bò lên tường sau mưa lớn. Một số chuyên gia lý giải giun có thể trồi khỏi mặt đất khi thiếu oxy, thay đổi nhiệt độ, hoặc đất được bón các loại phân gây nóng như phân gà, phân lân…

Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Diệp, Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi nhận định, hiện tượng giun bò lên mặt đất có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như mưa lớn, đất ngập úng, rung động địa chất, ô nhiễm hoặc độ pH thay đổi.

Giun trồi lên mặt đất, bò thành từng vệt dài, sau đó chết la liệt. Phần lớn đã khô cong. Ảnh: NY

“Nếu giun xuất hiện với mật độ bất thường, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ô nhiễm đất hoặc hệ thống thoát nước kém. Nên kiểm tra môi trường để đảm bảo an toàn”, bà Diệp khuyến nghị.