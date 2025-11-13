Cáp ngầm xuyên biển Lý Sơn lộ thiên sau bão, nguy cơ mất an toàn 13/11/2025 15:51

(PLO) – Đoạn cáp ngầm 22kV xuyên biển cấp điện cho đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi bị triều cường đánh trồi lên mặt cát.

Cơn bão số 13 đã làm khu vực đầu tuyến cáp xuyên biển, đoạn thuộc thôn Thanh Thuỷ, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 60 m. Sóng lớn đã cuốn trôi đất nền, làm đổ trụ cảnh báo và khiến tuyến cáp ngầm 22 KV trồi hẳn lên mặt cát.

Khu vực cáp ngầm bị sóng đánh lộ thiên.

Trong khi đó, cáp ngầm vẫn còn dẫn điện nên nguy cơ gây mất an toàn rất cao. “Cáp ngầm có điện áp cao mà nổi lộ thiên như vậy rất nguy hiểm, chỉ cần điện bị rò rỉ là có thể xảy ra tai nạn chết người bất cứ lúc nào. Người dân chúng tôi mong chính quyền sớm có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho khu vực này”- anh Nguyễn Thanh Quân (trú xã Bình Sơn) lo lắng.

Sóng đánh ngã cột điện.

Sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Vạn Tường phối hợp tổ quản lý điện tổng hợp Dung Quất, đội quản lý Điện Bình Sơn tổ chức tuần tra, giăng dây cảnh báo, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này.

Cáp ngầm lộ thiên gây nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Theo ông Lữ Thế Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, UBND xã đã yêu cầu lực lượng chức năng trực gác thường xuyên, ngăn chặn người dân, phương tiện không phận sự tiếp cận khu vực nguy hiểm. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn tuyến cáp như neo đậu tàu thuyền, dựng chòi, cắm cọc, khai thác hải sản, khai thác cát trái phép trong phạm vi 200 m, tính từ tuyến cáp ngầm ra mỗi bên 100 m.

Tuyến cáp ngầm phục vụ việc nối điện cho đặc khu Lý Sơn.

“Cùng với đó, chủ động làm việc, thông báo trực tiếp đến các chủ tàu, các hộ dân hoạt động kinh tế ven biển về khu vực cấm neo đậu, cấm khai thác để họ nắm rõ, tuân thủ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối”- ông Lâm nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, nếu sự cố không được khắc phục kịp thời, nguy cơ mất an toàn sẽ còn nghiêm trọng hơn khi sóng lớn, triều cường tiếp tục đánh vào bờ.

Sóng có thể tiếp tục khoét sâu khu vực sạt lở, đánh sập hoàn toàn phần đầu tuyến cáp xuyên biển, gây hư hỏng hệ thống cấp điện cho đặc khu Lý Sơn, đe dọa an toàn hạ tầng ven biển, làm gián đoạn nguồn điện phục vụ dân sinh, quốc phòng.

Hiện Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang khẩn trương khảo sát, lên phương án khắc phục, sửa chữa đoạn cáp ngầm bị lộ thiên tại khu vực thôn Thanh Thủy, nhằm sớm ổn định hệ thống cấp điện cho đặc khu đảo Lý Sơn.