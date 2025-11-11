Thông đường Quân Dân, nối lại giao thông với 5 thôn bị chia cắt do sạt lở núi 11/11/2025 15:09

(PLO)- Đường Quân Dân được hoàn thành, kết nối năm thôn của xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi bị cô lập.

Ngày 11-11, lãnh đạo Sư đoàn 10- Quân đoàn 3 cho biết đường tạm dẫn vào năm thôn bị cô lập do sạt lở núi ở xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn thành, người dân có thể đi lại bình thường.

Tuyến giao thông này dài khoảng 500 m; trong đó hơn 450 m được đổ bê tông, mặt đường rộng 1,5 m, cầu sắt dài 14 m, rộng 1,8 m. Công trình bắt đầu được thi công từ ngày 2-11, gián đoạn hai ngày do ảnh hưởng của bão số 13. Tham gia làm đường có 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 cùng lực lượng dân quân tự vệ, người dân địa phương; cao điểm có đến 300 người cùng góp sức.

Con đường được làm bằng tình đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 cùng lực lượng dân quân tự vệ, người dân địa phương.

Thượng tá Khuất Xuân Trường, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10, cho biết đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ như mương thoát nước, kè rọ đá gia cố hai mố cầu. Sau khi hoàn tất, công trình sẽ được bàn giao cho địa phương quản lý. Ngoài tuyến đường này, lực lượng của Sư đoàn 10 còn hỗ trợ khơi thông các điểm sạt lở tại khu dân cư, khu sản xuất mà máy móc không thể tiếp cận.

Cùng ngày, ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh cùng người dân đã trực tiếp kiểm tra, chạy xe máy qua tuyến đường vừa thông xe vào năm thôn bị cô lập. Theo ông A Phương, trước đây người dân địa phương đi lại rất khó khăn, ngày nắng phải băng qua suối, còn mùa mưa gần như bị cô lập.

Đường hoàn thành, kết nối giao thông trở lại với năm thôn bị cô lập.

“Đường tạm hoàn thành giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản, đưa đón học sinh thuận tiện hơn trong khi chờ phê duyệt đường kiên cố”- ông A Phương nói.

Xã Ngọc Linh đặt tên tuyến này là đường Quân Dân, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức của quân và dân trong khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước đó, sáng 28-10, khu vực núi thuộc thôn Ngọc Nang ở xã Ngọc Linh bị sạt lở nghiêm trọng sau tiếng nổ lớn, làm đứt tuyến giao thông chính, gây cô lập hoàn toàn năm thôn của xã.