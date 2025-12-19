Đường sắt tiếp tục nâng cấp 'góc check-in' cho hành khách đi tàu 19/12/2025 14:51

(PLO)- Ngành đường sắt chính thức đưa vào khai thác đồng bộ 162 toa xe được nâng cấp, cải tạo toàn diện, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng tàu hoả.

Sáng 19-12, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành công trình “Hiện đại hóa toa xe phục vụ hành khách trên hệ thống đường sắt Quốc gia”. Theo đó, tại ga Sài Gòn tàu hoả mang số hiệu SE6 (TP.HCM đi Hà Nội) với chất lượng mới chính thức khởi hành lúc 8 giờ 40 phút.

Những hành khách đầu tiên trên đoàn tàu mang số hiệu SE6 (TP.HCM đi Hà Nội) với chất lượng mới chính thức khởi hành tại ga Sài Gòn. Ảnh: THY NHUNG

Ông Nguyễn Văn Lợi (Quảng Ngãi) là một trong hàng trăm hành khách đầu tiên trải nghiệm đoàn tàu mới này. Ông cho biết đi tàu càng ngày càng hiện đại nên hành khách thấy thoải mái, an tâm hơn về các vấn đề an toàn, vệ sinh.

“Tôi đi tàu mấy chục năm nay nên cảm nhận được sự thay đổi từng ngày của những toa tàu. Đi xa hơi vất vả nhưng có chỗ nằm ngủ êm như thế này thì cũng đỡ mệt hơn”- ông Lợi cho hay.

Bạn Nguyễn Đặng Gia Bảo (sinh viên năm 3 tại TP.HCM) lên chuyến tàu SE6 về Phú Yên (cũ). Ảnh: THY NHUNG

Bạn Nguyễn Đặng Gia Bảo (sinh viên năm 3 tại TP.HCM) cho biết: “Từ khi là sinh viên đến nay, em đều di chuyển bằng tàu hoả và thấy mỗi năm một khác, đợt này em thấy trang trí mới mẻ và khang trang, hiện đại hơn”.

Không gian thẩm mỹ và thân thiện với hành khách đi tàu trên tuyến tàu SE6. Ảnh: THY NHUNG

Theo ngành đường sắt, đây là 1 trong tổng số hơn 230 dự án, công trình có quy mô lớn và ý nghĩa của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn cả nước khởi công, khánh thành vào hôm nay.

Ngay sau lễ khánh thành, đoàn tàu SE5 (tại Hà Nội) và SE6 (tại TP.HCM) mang diện mạo mới đã chính thức lăn bánh, phục vụ hành khách trên tuyến đường sắt Thống Nhất. Tiếp theo đó các toa xe đã được nâng cấp, chỉnh trang sẽ được đưa vào khai thác trong các đoàn tàu SE1/2, SE3/4, SE7/8 và SE19/20 để kịp thời phục vụ hành khách dịp vận tải Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các toa xe được lắp đặt thêm cơ cấu chống rung và thay mới toàn bộ các chặn cửa nhằm mục đích triệt tiêu tiếng kêu va đập và tiếng ồn khi tàu chạy. Ảnh: THY NHUNG

Ngành đường sắt cũng nâng cấp khu vực vệ sinh và buồng rửa, hệ thống ánh sáng trên tàu được tân trang toàn diện từ đèn chiếu sáng, đèn ngủ đến đèn trang trí. Trên một số toa xe có thiết bị điều khiển tự động điều chỉnh cửa gió điều hòa không khí phù hợp với yêu cầu của hành khách.

Ngành đường sắt được hành khách nhận xét thay đổi từng ngày. Ảnh: THY NHUNG

Ngành đường sắt xác định với việc hoàn thành công trình và đưa 162 toa xe vào khai thác ngay trước thềm Tết Nguyên đán 2026 nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, gia tăng trải nghiệm cho hành khách.