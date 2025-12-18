Toàn cảnh cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận chuẩn bị được mở rộng 18/12/2025 15:48

(PLO)- Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương – Mỹ Thuận theo hình thức PPP, BOT có tổng vốn hơn 36.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028, nâng quy mô nhiều đoạn lên 6–8 làn xe.

Ngày mai (19-12), hoà trong không khí tưng bừng của sự kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ được khởi công.

Dự án được đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BOT, dự kiến hoàn thành năm 2028 với quy mô lên đến 8 làn xe ở nhiều đoạn tuyến.

Dự án có chiều dài 96,13 km, đi qua TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp. Điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm (TP.HCM), điểm cuối tại phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 (tỉnh Đồng Tháp).

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận được đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BOT

Quy mô lên đến 8 làn xe ở nhiều đoạn tuyến

Theo phương án đầu tư, đoạn TP.HCM – Trung Lương được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, nền đường rộng 41 m, vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, nền đường 32,25 m, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Trong quy hoạch dài hạn, đoạn Chợ Đệm – Vành đai 4 sẽ đạt quy mô 12 làn xe, đoạn Vành đai 4 – Trung Lương đạt 10 làn xe. Trên tuyến bố trí hai trạm dừng nghỉ tại Km28+200 và Km78+220.

Hiện tuyến có 8 nút giao, tất cả đều được nâng cấp, mở rộng. Một số nút giao lớn như Vành đai 3 TP.HCM, Bến Lức, Tân An được đầu tư đạt quy mô 8 làn xe cao tốc; các nút Cai Lậy, Cái Bè, An Thái Trung mở rộng đạt 6 làn xe cao tốc. Dự án cũng bổ sung hai nút giao liên thông, trong đó có nút giao với cao tốc An Hữu – Cao Lãnh.

Dự án được xếp loại công trình giao thông cấp đặc biệt.

Dự án tận dụng hệ thống hầm dân sinh, đường gom hiện hữu và đầu tư bổ sung các tuyến kết nối dân sinh

Toàn dự án xây dựng mới và mở rộng 66 công trình cầu, tận dụng hệ thống hầm dân sinh, đường gom hiện hữu và đầu tư bổ sung các tuyến kết nối dân sinh. Đồng thời triển khai hệ thống giao thông thông minh, trung tâm điều hành giao thông tuyến và thu phí điện tử không dừng.

Các nút giao Vành đai 3 TP.HCM, Bến Lức, Tân An được đầu tư mở rộng tuyến chính đạt quy mô 8 làn xe cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp.

Trạm thu phí Tân An

Điểm cuối tại phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2

Tổng mức đầu tư dự án hơn 36.172 tỉ đồng, giảm hơn 5.200 tỉ đồng so với báo cáo trước. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 5.088 tỉ đồng. Dự án sử dụng hình thức PPP, hợp đồng BOT, thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 17 năm 3 tháng.

Việc mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông. Cùng với các dự án khác đang khai thác, tuyến sẽ hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây cũng là bước hoàn thiện mạng lưới cao tốc vùng Đồng bằng sông Cửu Long.