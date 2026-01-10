Hành trình làm sạch dữ liệu cư trú giữa lòng khu công nghiệp 10/01/2026 14:00

(PLO)- Trước yêu cầu làm sạch dữ liệu dân cư, Công an phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai đã triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký tạm trú, tạm vắng trực tuyến qua ứng dụng VNeID.

Video: Hành trình làm sạch dữ liệu cư trú giữa lòng khu công nghiệp

Công an phường Long Bình đang triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký tạm trú trực tuyến qua ứng dụng VNeID và phần mềm ASM.

Tại địa bàn phường Tân Biên cũ (nay là phường Long Bình), tỉnh Đồng Nai, lực lượng cảnh sát khu vực đã đến các dãy nhà trọ để hướng dẫn người dân thao tác đăng ký tạm trú trên điện thoại.

Do đặc thù công nhân làm việc tại khu công nghiệp thường xuyên tăng ca, tổ công tác phải sắp xếp thời gian linh hoạt từ 21 giờ - 22 giờ đêm để hỗ trợ người dân.