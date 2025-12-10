CSGT kịp thời cứu người đàn ông nguy kịch trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương 10/12/2025 17:20

(PLO)- Hành động nhanh, chuẩn xác của lực lượng CSGT đã giúp cứu sống người đàn ông nguy kịch trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương vào chiều 9-12.

Ngày 10-12, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) cho biết lực lượng Tổ CSGT số 5 đã sử dụng xe đặc chủng kịp thời đưa một người đàn ông trong tình trạng nguy kịch trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu, giúp bệnh nhân vượt qua thời khắc sinh tử.

Trước đó, vào chiều 9-12, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát cơ động bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương, Tổ CSGT số 5 phát hiện xe khách giường nằm Anh Tuấn phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp tại Km27 (thuộc địa bàn xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh).

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác lập tức tiếp cận.

Lực lượng CSGT cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã hỗ trợ giúp người đàn ông thoát nạn. Ảnh: CA

Trên xe lúc này có ông Nguyễn Văn Liêm (69 tuổi, quê An Giang) rơi vào tình trạng nguy kịch: Ngưng thở, sùi bọt mép, kiệt sức, biểu hiện nguy hiểm đến tính mạng.

Đánh giá đây là tình huống khẩn cấp, cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác đã nhanh chóng triển khai các biện pháp sơ cứu ban đầu, đồng thời báo cáo chỉ huy để điều xe đặc chủng đưa bệnh nhân và người thân đến Bệnh viện Đa khoa Long An.

Trong suốt quá trình di chuyển, lực lượng CSGT liên tục hỗ trợ, phối hợp với nhân viên y tế để tối ưu khả năng cứu sống bệnh nhân.

Theo nhận định ban đầu của các bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu suy tim cấp hoặc nhồi máu cơ tim, nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nhờ hành động nhanh chóng, kịp thời, đúng chuyên môn, ông Liêm đã được cấp cứu ngay khi tới bệnh viện.

Thông tin từ bệnh viện và gia đình cho biết ông đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được theo dõi.

Đại diện Cục CSGT cho rằng sự việc trên một lần nữa cho thấy lực lượng CSGT không chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, mà còn là lực lượng trực tiếp tham gia hỗ trợ, cứu giúp nhân dân trong những tình huống hiểm nghèo.

Hành động của Tổ CSGT số 5 đã để lại ấn tượng tốt đẹp, lan tỏa tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” và củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng làm nhiệm vụ trên các tuyến cao tốc.