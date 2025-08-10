CSGT mở đường trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương đưa sản phụ nguy kịch đến bệnh viện 10/08/2025 08:09

(PLO)- Lực lượng CSGT đã mở đường đưa sản phụ nguy kịch trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương đến bệnh viện kịp thời, cứu sống cả mẹ lẫn con.

Sáng ngày 10-8, Đội tuần tra CSGT cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, đã dùng xe đặc chủng chở sản phụ nguy kịch trên đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương vào bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM cấp cứu kịp thời.

Video: CSGT cao tốc TP.HCM - Trung Lương đưa sản phụ đến bệnh viện cấp cứu

Trước đó vào chiều 9-8, Tổ CSGT số 2 thuộc Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến.

Khi đến km14 hướng từ miền Tây đi TP.HCM, tổ công tác phát hiện xe ô tô 63A-156.93 có biểu hiện bất thường. Lái xe là chị Đặng Thị Ngọc Yến (32 tuổi, ngụ xã Tân Hương, Đồng Tháp) liên tục ra tín hiệu cầu cứu, nhanh chóng tấp vào làn khẩn cấp.

Chị Yến khẩn trương báo với CSGT rằng trên xe có sản phụ Huỳnh Thị Tuyết (25 tuổi, ngụ xã Tân Hương, Đồng Tháp) đang trong tình trạng nguy kịch: Thiếu oxy, động thai, thở dốc và cần đến bệnh viện gấp.

Ngày cuối tuần, lượng xe trên tuyến rất đông, nguy cơ chậm trễ có thể đe dọa đến tính mạng của cả mẹ và con.

Lực lượng CSGT cao tốc đã hỗ trợ giúp sản phụ nguy kịch đến bệnh viện kịp thời. Ảnh" CACC

Nhận thấy tình huống đặc biệt nghiêm trọng, tổ công tác lập tức báo cáo chỉ huy và sử dụng xe chuyên dụng mở đường, dẫn đoàn di chuyển nhanh chóng về TP.HCM. Chỉ trong thời gian ngắn, xe chở sản phụ đã được đưa tới Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM.

Tại đây, lực lượng CSGT cùng gia đình và bác sĩ nhanh chóng đưa chị Tuyết vào phòng cấp cứu. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, cả mẹ và thai nhi đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định.

Gia đình sản phụ bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tổ CSGT đã hành động nhanh chóng, giúp họ vượt qua thời khắc sinh tử ngay trên đường cao tốc.