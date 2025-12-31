Cựu nhân viên showroom ô tô làm giả ảnh chuyển khoản để lừa đảo 31/12/2025 09:40

(PLO)- Dù đã nghỉ việc nhưng Hiệu vẫn tư vấn cho khách hàng rồi làm giả ảnh chuyển khoản cho chủ showroom ôtô để chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Ngày 31-12, nguồn tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Văn Hiệu (45 tuổi, ngụ xã Đơn Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là kết quả sau gần 60 ngày truy vết gắt gao của cơ quan điều tra nhằm làm rõ kịch bản lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng này.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với VKSND cùng cấp thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Văn Hiệu.

Theo hồ sơ, cuối tháng 10-2025, ông N.T.T (ngụ Đam Rông) gửi đơn tố cáo về việc bị Lê Văn Hiệu chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định Hiệu từng làm việc tại một cửa hàng ôtô ở huyện Đức Trọng vào năm 2022 và từng trực tiếp làm hồ sơ bán xe cho ông T. Lợi dụng lòng tin từ khách hàng cũ, dù đã nghỉ việc từ lâu nhưng đến tháng 8-2025, Hiệu vẫn chủ động nhắn tin tư vấn khi biết ông T có nhu cầu mua xe mới.

Để nạn nhân không nghi ngờ, Hiệu liên hệ với đồng nghiệp cũ tại showroom lấy thông tin các dòng xe rồi gửi cho ông T. Tin tưởng, ông T đã nhiều lần chuyển tiền đặt cọc và thanh toán trước cho Hiệu với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Đáng chú ý, để duy trì sự tin tưởng, Hiệu chỉ gửi lại cho cửa hàng 10 triệu đồng. Số tiền còn lại, Hiệu dùng kỹ thuật làm giả hình ảnh chuyển khoản trên điện thoại, khiến ông T đinh ninh tiền của mình đã được thanh toán đầy đủ cho showroom.

Đến cuối tháng 10-2025, khi Hiệu tiếp tục giục chuyển thêm tiền, ông T nghi ngờ và trực tiếp liên hệ với cửa hàng ô tô. Lúc này sự thật mới phơi bày: Hiệu không còn là nhân viên và số tiền hàng trăm triệu đồng đã bị đối tượng tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Hiệu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ án là lời cảnh báo người dân khi thực hiện giao dịch tài sản lớn qua trung gian cần kiểm tra xác thực trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ.