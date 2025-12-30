Rà soát tài sản của 32 người lừa phụ nữ đơn thân hơn 140 tỉ đồng 30/12/2025 11:07

(PLO)- Nhóm 32 người chuyên gọi điện thoại lừa đảo phụ nữ đơn thân chuyển tiền, chiếm đoạt của 500 bị hại với số tiền gần 140 tỉ đồng.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh để rà soát, cung cấp thông tin về các giao dịch liên quan đến tài sản đối với 32 đối tượng chuyên lừa phụ nữ đơn thân chuyển tiền tỉ.

Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ nhóm 32 người

Những bị can trẻ tuổi

Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị phối hợp cung cấp tài liệu phục vụ điều tra. Thực hiện công tác phối hợp, Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát, cung cấp thông tin về giao dịch tài sản liên quan đến 32 bị can trong vụ án.

Văn bản trả lời gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ: Số 497 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội.

Mai Danh Minh, "phó tướng" thứ nhất của đường dây lừa đảo.

Trước đó, ngày 12-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn gửi Sở Tư pháp 34 tỉnh, thành phố về việc điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương.

Cơ quan điều tra đề nghị kiểm tra, cung cấp thông tin về các giao dịch tài sản lớn hoặc tài sản có giá trị pháp lý cao liên quan 32 bị can. 32 bị can này đều còn rất trẻ, cư trú tại nhiều địa phương trong cả nước.

Mai Danh Minh (bìa trái) cùng nhóm 32 đối tượng lừa đảo.

Bước đầu, Cục Cảnh sát hình sự làm rõ hầu hết các đối tượng này đều tự ý xuất cảnh sang Campuchia để làm cho công ty do người Trung Quốc làm chủ. Các đối tượng hoàn toàn nhận biết đây là hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.

Sào huyệt bên kia biên giới

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự xác định nhóm này hoạt động tại tòa 11B, tòa 13, khu Kim Sa 2, thuộc TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia). Nhóm nhắm vào công dân Việt Nam bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Tập đoàn Vingroup, Doji.

Khu Kim Sa 2.

Những kẻ lừa đảo thường xuyên gọi điện thoại cho phụ nữ đơn thân để lừa góp vốn, chuyển tiền với số lượng đặc biệt lớn. Trước tính chất nghiêm trọng, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh.

Công an xác định người cầm đầu điều hành công ty là có quốc tịch Trung Quốc tên “A Xỉ” (khoảng hơn 30 tuổi). Dưới trướng A Xỉ là “phó tướng” Mai Danh Minh (26 tuổi), có nhiệm vụ chỉ đạo, thúc ép nhân viên đạt chỉ tiêu. “Phó tướng” thứ hai là Tô Thị Năm (37 tuổi), vừa làm phiên dịch vừa đôn đốc nhân viên, kiểm tra hóa đơn và xác minh tài khoản nhận tiền.

Bên trong khu Kim Sa 2.

Dưới Minh và Năm là các tổ trưởng quản lý thành viên, giám sát nhân viên đưa ra các thủ đoạn để bị hại chuyển tiền đến khi hết khả năng. Các đối tượng tham gia đều được cấp “mã số” riêng, không xưng tên thật mà trao đổi qua nhóm Telegram.

“Thợ săn” xuyên biên giới

Với mục tiêu là phụ nữ đơn thân hoặc đã ly hôn, nhóm này áp dụng chiêu thức tinh vi. "Nhân viên" sẽ tiếp cận qua mạng xã hội, làm quen và tán tỉnh nạn nhân. Sau khi chiếm được lòng tin, chúng mời gọi đầu tư vào các dự án giả mạo tập đoàn lớn.

Một góc Kim Sa 2.

Để con mồi tin tưởng, ban đầu chúng cho rút lãi đều đặn. Khi số tiền nộp vào lên đến hàng tỉ đồng, chúng khóa tài khoản với lý do "nghi ngờ tiền bẩn" hoặc "thuế thu nhập". Nạn nhân càng muốn cứu vốn càng lún sâu cho đến khi trắng tay.

Ngày 17-11, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng Campuchia cùng công an nhiều địa phương đồng loạt phá án.

Bavet về đêm.

Cục Cảnh sát hình sự xác định 32 đối tượng đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại trên cả nước với số tiền gần 140 tỉ đồng. Điển hình như bà T.T.H (53 tuổi, trú Hà Nội) là phụ nữ đơn thân đã sập bẫy, bị chiếm đoạt hơn 27 tỉ đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.