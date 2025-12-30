Rà soát tài sản của 32 người lừa phụ nữ đơn thân hơn 140 tỉ đồng

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh để rà soát, cung cấp thông tin về các giao dịch liên quan đến tài sản đối với 32 đối tượng chuyên lừa phụ nữ đơn thân chuyển tiền tỉ.
Những bị can trẻ tuổi
Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị phối hợp cung cấp tài liệu phục vụ điều tra. Thực hiện công tác phối hợp, Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát, cung cấp thông tin về giao dịch tài sản liên quan đến 32 bị can trong vụ án.
Văn bản trả lời gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ: Số 497 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội.
Trước đó, ngày 12-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn gửi Sở Tư pháp 34 tỉnh, thành phố về việc điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương.
Cơ quan điều tra đề nghị kiểm tra, cung cấp thông tin về các giao dịch tài sản lớn hoặc tài sản có giá trị pháp lý cao liên quan 32 bị can. 32 bị can này đều còn rất trẻ, cư trú tại nhiều địa phương trong cả nước.
Bước đầu, Cục Cảnh sát hình sự làm rõ hầu hết các đối tượng này đều tự ý xuất cảnh sang Campuchia để làm cho công ty do người Trung Quốc làm chủ. Các đối tượng hoàn toàn nhận biết đây là hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.
Sào huyệt bên kia biên giới
Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự xác định nhóm này hoạt động tại tòa 11B, tòa 13, khu Kim Sa 2, thuộc TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia). Nhóm nhắm vào công dân Việt Nam bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Tập đoàn Vingroup, Doji.
Những kẻ lừa đảo thường xuyên gọi điện thoại cho phụ nữ đơn thân để lừa góp vốn, chuyển tiền với số lượng đặc biệt lớn. Trước tính chất nghiêm trọng, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh.
Công an xác định người cầm đầu điều hành công ty là có quốc tịch Trung Quốc tên “A Xỉ” (khoảng hơn 30 tuổi). Dưới trướng A Xỉ là “phó tướng” Mai Danh Minh (26 tuổi), có nhiệm vụ chỉ đạo, thúc ép nhân viên đạt chỉ tiêu. “Phó tướng” thứ hai là Tô Thị Năm (37 tuổi), vừa làm phiên dịch vừa đôn đốc nhân viên, kiểm tra hóa đơn và xác minh tài khoản nhận tiền.
Dưới Minh và Năm là các tổ trưởng quản lý thành viên, giám sát nhân viên đưa ra các thủ đoạn để bị hại chuyển tiền đến khi hết khả năng. Các đối tượng tham gia đều được cấp “mã số” riêng, không xưng tên thật mà trao đổi qua nhóm Telegram.
“Thợ săn” xuyên biên giới
Với mục tiêu là phụ nữ đơn thân hoặc đã ly hôn, nhóm này áp dụng chiêu thức tinh vi. "Nhân viên" sẽ tiếp cận qua mạng xã hội, làm quen và tán tỉnh nạn nhân. Sau khi chiếm được lòng tin, chúng mời gọi đầu tư vào các dự án giả mạo tập đoàn lớn.
Để con mồi tin tưởng, ban đầu chúng cho rút lãi đều đặn. Khi số tiền nộp vào lên đến hàng tỉ đồng, chúng khóa tài khoản với lý do "nghi ngờ tiền bẩn" hoặc "thuế thu nhập". Nạn nhân càng muốn cứu vốn càng lún sâu cho đến khi trắng tay.
Ngày 17-11, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng Campuchia cùng công an nhiều địa phương đồng loạt phá án.
Cục Cảnh sát hình sự xác định 32 đối tượng đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại trên cả nước với số tiền gần 140 tỉ đồng. Điển hình như bà T.T.H (53 tuổi, trú Hà Nội) là phụ nữ đơn thân đã sập bẫy, bị chiếm đoạt hơn 27 tỉ đồng.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
32 bị can trong vụ án
Mai Danh Minh (Bắc Ninh), Sí Văn Nghị (Lào Cai), Tô Thị Năm (Quảng Ninh), Hoàng Mạnh Duy (Lạng Sơn), Lê Kim Gia Bảo (Đồng Nai), Lê Đức Toàn (Lâm Đồng), Nguyễn Thành Nam (Cần Thơ), Nguyễn Văn Sáng (Cần Thơ), Phạm Đình Sỹ (Gia Lai), Trần Nhật Phi (Đà Nẵng), Đặng Quốc Tuấn (TP.HCM), Lý Tiến Phương (Đồng Nai), Nguyễn Hoài Bảo (Phú Yên), Nguyễn Lê Huy (Khánh Hòa), Nguyễn Đức Trung (Hải Phòng), Nguyễn Khắc Lân (Bắc Giang), Trần A Hùng (Đồng Nai), Nguyễn Minh Quân (TP.HCM), Nguyễn Đình Minh (Gia Lai), Vũ Đình Tùng (Hải Phòng), Nguyễn Văn Anh (Đà Nẵng), Nguyễn Minh Phúc (Đồng Tháp), Nguyễn Hoàng Duy (Cà Mau), Nguyễn Kiên Trung (Vĩnh Long), Lường Thùy Dung (Lai Châu), Trần Đình Quang (Quảng Trị), Nguyễn Anh Quân (Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (Tiền Giang), Nguyễn Đình Thông (Thái Nguyên), Lê Thị Huyền (Tây Ninh), Lê Xuân Đài (Khánh Hòa) và Nguyễn Trọng Nhân (Cà Mau).