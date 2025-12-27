Phong tỏa tài sản 2 người chiếm đoạt tiền đại lý vé số, nghi trốn ra nước ngoài 27/12/2025 10:46

(PLO)- Một số đại lý vé số tố giác 2 người lạm dụng chiếm đoạt với số tiền lớn rồi nghi bỏ trốn ra nước ngoài.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gởi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch đối với 2 cá nhân nghi bỏ trốn ra nước ngoài.

Cơ quan CSĐT đề nghị tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, tặng, cho, cầm cố, thế chấp...) đối với tài sản của 2 đối tượng bị tố giác.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được công văn của Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp về việc cung cấp thông tin và tạm dừng biến động tài sản để phục vụ công tác điều tra

Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh: Rà soát, cung cấp thông tin và tạm dừng các giao dịch chuyển nhượng, mua bán, tặng cho… đối với các tài sản theo yêu cầu tại công văn số 22316/VPCQCSĐT-Đ3 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM về việc đề nghị cung cấp thông tin và tạm dừng biến động tài sản phục vụ điều tra. Văn bản trả lời, tài liệu kèm theo (nếu có) gửi về Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ: 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có công văn gởi Bộ Tư Pháp cho biết đang điều tra tố giác về tội phạm của nhiều cá nhân tố giác DTP và TMT có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua mua, bán vé số rồi không trả đủ tiền và bỏ trốn, xảy ra tại TP.HCM.

Theo Cơ quan CSĐT, kết quả điều tra, ghi nhận các đối tượng bị tố giác có thể đã tẩu tán tài sản và bỏ trốn ra nước ngoài. Cụ thể DTP (nữ, 42 tuổi) và TMT (nam, 35 tuổi) đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản như bất động sản, cổ phần, cổ phiếu... đứng tên người có nhân thân lai lịch như trên.

Tiến hành rà soát, cung cấp thông tin các giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, tặng, cho, cầm cố, thế chấp... liên quan đến các đối tượng trên từ ngày 1-1-2025 đến nay.

Chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng, đơn vị có liên quan tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, tặng, cho, cầm cố, thế chấp,...) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần vốn góp, cổ phiếu...) của các đối tượng trên.

“Do tính chất phức tạp của tố giác tội phạm và yêu cầu cấp bách trong điều tra, đề nghị quý đơn vị hỗ trợ cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử như yêu cầu trên về Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM trong thời gian sớm nhất”, công văn đề nghị.

Được biết, có ít nhất 7 người ngụ tại phường Bình Trị Đông, An Lạc, Bình Phú, TP.HCM trong đó có một số đại lý vé số kiến thiết qui mô lớn đứng tên tố giác 2 cá nhân nói trên.