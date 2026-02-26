Khánh Hòa trục xuất người đàn ông quốc tịch Kazakhstan bị truy nã đỏ 26/02/2026 18:22

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện người đàn ông quốc tịch Kazakhstan có lệnh truy nã đỏ của Interpol đang tạm trú tại phường Bắc Nha Trang nên đã thực hiện thủ tục trục xuất.

Ngày 26-2, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì, phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Cửa khẩu hàng không quốc tế Cam Ranh trục xuất Nurlybekov Kairat (49 tuổi, quốc tịch Kazakhstan). Đây là đối tượng có lệnh truy nã quốc tế của Interpol.

Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt các quyết định đối với Nurlybekov Kairat. Ảnh: ĐỨC MINH

Trước đó, qua công tác quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện Nurlybekov Kairat tạm trú tại phường Bắc Nha Trang. Người này có hành vi khai không đúng sự thật để được cấp thị thực nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Trong quá trình rà soát để xử lý hành chính, công an phát hiện Nurlybekov Kairat thuộc diện truy nã đỏ của Interpol từ ngày 9-5-2025 về tội danh chiếm đoạt hoặc biển thủ tài sản.

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện thủ tục trục xuất và bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng Kazakhstan tại Cửa khẩu quốc tế Cam Ranh theo đúng quy định.