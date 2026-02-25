Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: Phải thi hành 25 bản án hành chính còn tồn đọng trước ngày 31-3 25/02/2026 15:17

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu phải có kế hoạch thi hành án đối với 25 bản án hành chính còn tồn đọng trước ngày 31-3.

Ngày 25-2, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản về việc tăng cường chấp hành, chỉ đạo chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án (THA) hành chính theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “ba không”

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị, cơ quan, đơn vị, chủ tịch các xã, phường và đặc khu chấp hành nghiêm luật tố tụng hành chính và THA hành chính.

Khu đất nằm trong dự án trồng rừng của Công ty Thái Bình. Ảnh: T.N

Thực hiện trách nhiệm tham gia đối thoại, tham gia phiên tòa và cung cấp tài liệu, chứng cứ trong các vụ án hành chính mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước bị khởi kiện. Trong đó, xác định đối thoại là giải pháp quan trọng nhằm giải quyết dứt điểm bức xúc, khiếu kiện của tổ chức cá nhân.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “ba không”: Không tham gia tố tụng; Không kháng cáo khi không đồng tình với bản án, quyết định và không tổ chức thi hành khi bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác THA hành chính. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xác định công tác tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên để giải quyết dứt điểm những vướng mắc của công dân, tổ chức.

Xác định đây là một trong những nội dung cần phải xem xét, đánh giá trong công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Người đứng đầu các sở ngành, đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng ban hành văn bản, tham mưu và chủ động kiểm tra, rà soát khi ban hành các quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính. Cùng với đó, có trách nhiệm theo dõi tiến độ, kết quả thi hành bản án, quyết định hành chính của tòa án đã có hiệu lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu rà soát, tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính có hiệu lực trên địa bàn.

Cụ thể, hoàn thành việc ban hành, tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện đối với từng bản án, quyết định chưa được thi hành xong trước ngày 31-3. Trong đó, phân công trách nhiệm, xác định rõ thời gian, lộ trình chi tiết tổ chức và kết quả THA.

Bên nói thi hành xong, bên nói chưa thi hành



Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện trên địa bàn có 25 bản án, quyết định hành chính chưa thi hành xong. Trong đó, bản án hành chính phúc thẩm số 72 ngày 11-3-2022 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng là bản án kéo dài mà báo Pháp Luật TP.HCM nhiều lần phản ánh.

Theo bản án số 72, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Khánh Hòa cũ phải thực hiện hành vi hành chính giải quyết hồ sơ giao đất của Công ty TNHH Trồng rừng Thái Bình đúng thời hạn quy định theo quy chế của UBND tỉnh Khánh Hòa cũ.

Sau khi có quyết định thi án, Sở TN&MT đã có thông báo số 221 từ chối giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Trồng rừng Thái Bình. Đồng thời, cơ quan này cho rằng đã thực hiện xong bản án số 72.

Công ty Thái Bình đã có đơn khiếu nại đối với thông báo trên và cho rằng Sở TN&MT thi hành không đúng nội dung bản án.

Cho rằng nội dung bản án số 72 chưa rõ ràng, được hiểu theo nhiều cách khác nhau, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền.

Trong văn bản phúc đáp Thanh tra tỉnh, THA dân sự tỉnh Khánh Hòa cho rằng Sở TN&MT đã thực hiện xong hành vi giải quyết hồ sơ giao đất cho Công ty TNHH Trồng rừng Thái Bình theo quy chế của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trái lại, VKSND Tối cao lại cho rằng việc Sở TN&MT ra thông báo từ chối giải quyết hồ sơ cho Công ty TNHH Trồng rừng Thái Bình là không thực hiện đúng quyết định của bản án số 72.

Sau đó, dựa trên báo cáo của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã bác toàn bộ nội dung đơn khiếu nại của Công ty TNHH Trồng rừng Thái Bình.