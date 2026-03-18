Lý do cựu giám đốc Sở Tài chính từ chối nhận tiền trong vụ giao đất vàng 39-39B Bến Vân Đồn? 18/03/2026 15:28

(PLO)- Trong vụ giao đất vàng 39-39B Bến Vân Đồn, dù từ chối nhận tiền nhưng cựu giám đốc Sở Tài chính vẫn ký văn bản đề xuất giao đất cho Công ty Phú Việt Tín làm dự án.

Như PLO đã đưa tin, TAND TP.HCM đã ban hành quyết định xét xử vụ đối với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ NN&MT (cũ) cùng các đơn vị liên quan.

Theo hồ sơ, trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TP.HCM, các bị cáo tại Tập đoàn cao su và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát cho nhà nước hơn 542 tỉ đồng. Trong đó có các sai phạm của những bị cáo là cựu lãnh đạo UBND TP.HCM.

Bàn giao đất vàng sau bữa cơm thân mật

Cụ thể, Khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, do Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam) quản lý, sử dụng.

Tháng 12-2009, sau khi cùng Lê Y Linh (cựu giám đốc Công ty Việt Tín) thống nhất việc mua khu đất với Lê Quang Thung (cựu quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam), Đặng Phước Dừa đến gặp bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu phó chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 09 TP) để nhờ giúp đỡ làm dự án 39-39B Bến Vân Đồn, do có mối quan hệ với chồng của bà Hồng từ trước.

Lúc này, bà Hồng nói: "Nếu muốn làm thì Tập đoàn Cao su đứng ra làm, không để doanh nghiệp ngoài Tập đoàn làm". Vài ngày sau hai bị cáo Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa mời vợ chồng bà Hồng đến nhà Linh ăn cơm và đưa cho bà Hồng số tiền 10.000 USD.

Dự án tại số 39 - 39B Bến Vân Đồn, TP.HCM. Ảnh: CX

Sau cuộc gặp này, bị cáo Dừa nói Thung chỉ đạo Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa thực hiện thủ tục góp vốn thành lập Công ty Phú Việt Tín và làm công văn gửi Sở Tài chính, UBND TP với cùng nội dung: "Cam kết chấp hành thủ tục thu hồi đất của Công ty để giao lại cho Công ty TNHH Phú Việt Tín thực hiện Dự án...".

Đặng Phước Dừa, Lê Y Linh đến Sở Tài chính trực tiếp đưa hai công văn trên cho bà Đào Thị Hương Lan và nhờ giúp cho việc sắp xếp để giao đất cho Công ty Phú Việt Tín làm dự án. Bà Lan đồng ý và nói: "Việc này phù hợp với chủ trương của TP".

Do Đặng Phước Dừa là chỗ quen biết với chồng của bà Lan, nên khi bị cáo này đưa tiền bị cáo Lan đã không lấy. Bị cáo Dừa hứa khi thực hiện dự án xong sẽ để cho bà Lan mua một căn chung cư.

Sau đó, bà Lan ký văn bản của Ban Chỉ đạo 09 TP đề xuất thu hồi đất của hai công ty cao su để giao chỉ định cho Công ty Phú Việt Tín. Bị cáo Hồng đã đồng ý và ký văn bản có nội dung: "Giao Sở TN&MT lập thủ tục thu hồi đất tại số 39-39B Bến Vân Đồn hiện do Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa quản lý; đồng thời giao toàn bộ khu đất nêu trên cho Công ty Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng theo quy hoạch của TP... ".

Ngày 19-1-2010, Lê Quang Thung đã chỉ đạo Công ty Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa thực hiện các thủ tục để chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho hai bị cáo Linh và Dừa.

Xuất phát từ chỉ đạo của bà Hồng tại văn bản nêu trên, Sở TN&MT TP đã trình UBND TP ban hành quyết định thu hồi khu đất 39-39B Bến Vân Đồn của Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa, giao cho Công ty Phú Việt Tín để thực hiện dự án.

Khoảng cuối năm 2010, khi đến tân gia nhà bị cáo Hồng, hai bị cáo Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa đã tặng quà cho Hồng số tiền 50.000 USD để cảm ơn.

Nể nang bạn của chồng

Quá trình điều tra, bị cáo Đặng Phước Dừa khai, quá trình thực hiện thủ tục dự án, Dừa mời vợ chồng bà Hồng đến nhà Linh ăn cơm và đưa 1 túi quà có 10.000 USD để tạo quan hệ. Sau khi bà Hồng ký văn bản giao đất cho Công ty Phú Việt Tín làm dự án, nhân dịp tân gia nhà Hồng, hai bị cáo Linh và Dừa đã đến nhà và đưa cho Hồng 50.000 USD để cám ơn.

Bị cáo Đào Thị Hương Lan hiện đang bị truy nã.

Ngoài ra, Dừa còn hứa cho ông Hồ Thanh Mẫn (chồng bà Hồng, đã chết) 1/3 cổ phần tại dự án nhà máy gạch Myanmar, tương đương với 1 triệu USD (dự án này sau đó đã không triển khai); 1 xe Camry trị giá hơn 1 tỉ đồng; 2 căn hộ hoàn thiện tại dự án... nhưng sau đó bị cáo Dừa không thực hiện việc này.

Cũng theo hồ sơ, ông Mẫn khai đã góp vốn 2 tỉ đồng vào Công ty cổ phần Việt Tín từ năm 2008 và được Dừa bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT. Khi Dừa nhờ ông Mẫn nói bà Hồng cho làm dự án 39-39B Bến Vân Đồn, ông Mẫn đã đề nghị Dừa trực tiếp đến UBND TP để nhờ bà Hồng.

Ông Mẫn hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Việt Tín trong việc cùng Dừa tham dự các cuộc liên hoan với lãnh đạo các sở, ngành TP... Ông Mẫn và bà Hồng 2 lần được Linh, Dừa mời đi ăn, trong đó có 1 lần Linh gửi tiền (để trong túi nhỏ) cho bà Hồng, nhưng ông Mẫn không biết cụ thể số tiền là bao nhiêu.

Bị cáo Hồng thừa nhận việc giao chỉ định cho Công ty Phú Việt Tín dự án 39-39B Bến Vân Đồn là không đúng quy định về sắp xếp cơ sở. Nhưng vì nể nang Đặng Phước Dừa là bạn của chồng nên bị cáo Hồng vẫn thực hiện thủ tục giao chỉ định khu đất trên cho Công ty Phú Việt Tín.