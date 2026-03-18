Toà án kêu gọi cựu giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Đào Thị Hương Lan ra đầu thú 18/03/2026 11:44

(PLO)- Trước ngày xét xử, TAND TP.HCM đã có thông báo kêu gọi bị cáo Đào Thị Hương Lan ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước; hợp tác để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa.

Ngày 18-3, TAND TP.HCM đã ban hành quyết định xét xử vụ đối với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ NN&MT (cũ) cùng các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, đang bị truy nã) bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kèm theo quyết định đưa vụ ra xét xử, TAND TP.HCM có thông báo kêu gọi đầu thú đối với bị cáo Đào Thị Hương Lan.

Theo đó, TAND TP.HCM đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử từ ngày 7-4-2026 và dự kiến kết thúc ngày 10-4-2026 tại trụ sở TAND TP.HCM, địa chỉ số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP.HCM.

Bằng văn bản này, TAND TP.HCM kêu gọi bị cáo Đào Thị Hương Lan ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16, Điều 61 BLTTHS.

Trong trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định.

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TP.HCM, các bị cáo tại Tập đoàn cao su và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã thực hiện hành vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chuyển nhượng tài sản nhà nước nhưng không định giá, đấu giá trái quy định.

Một số bị cáo còn có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí cho nhà nước số tiền hơn 542 tỉ đồng.

Bị cáo Đào Thị Hương Lan đã vì động cơ vụ lợi, đã thực hiện hành vi sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Hiện bị cáo Đào Thị Hương Lan bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án. Cơ quan CQĐT Bộ Công an đã quyết định truy nã nhưng không có kết quả; phát thư kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo thực hiện quyền bào chữa nhưng không ra đầu thú và bị truy tố, xét xử theo quy định.