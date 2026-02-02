Truy tố cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan 02/02/2026 07:42

(PLO)- Bị can Nguyễn Thị Như Loan - cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai - bị VKSND Tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ NN&MT (cũ) cùng các đơn vị liên quan.

Trong đó, bị can Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị truy tố về các tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) và 11 bị can khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: Bộ Công an

Các bị can Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín), Đặng Phước Dừa (cựu HĐQT Công ty Việt Tín) bị truy tố về các tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị can Nguyễn Thị Hồng (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM), Đào Thị Hương Lan (cựu giám đốc Sở Tài chính) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Trần Khắc Chung bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can Trần Ngọc Thuận, Đoàn Ngọc Phương, Cao Đại Nghĩa và Khương Thanh Tùng, bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TP.HCM, các bị can tại Tập đoàn cao su và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã thực hiện hành vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chuyển nhượng tài sản nhà nước nhưng không định giá, đấu giá trái quy định.

Một số bị can còn có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí cho nhà nước số tiền hơn 542 tỉ đồng.

Bị can Lê Quang Thung, cựu quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thoả thuận nhận 3 triệu USD, trên thực tế đã 2 lần nhận 200.000 SGD và 300 ngàn USD của Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa. Sau đó, bị can Thung đã bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho hai bị can Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa trái pháp luật.

Bị can Lê Quang Thung với vai trò quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su được giao quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước là Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.

Bị can Thung đã chỉ đạo các bị can cấp dưới thuộc Tập đoàn Cao su, Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa chuyển nhượng khu đất từ tài sản công cho tư nhân không thông qua định giá, đấu giá, gây thất thoát cho nhà nước số tiền 542 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai nhận thức rõ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản nhà nước. Song, bị can Loan vẫn tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa mua khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua định giá, đấu giá, trái quy định của pháp luật.

Sau đó khu đất này được chuyển nhượng lại cho bị can Loan, gây thất thoát tài sản nhà nước. Thông qua việc mua, bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn bị can Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi 297,8 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thị Hồng, cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM và bị can Đào Thị Hương Lan, cựu giám đốc Sở Tài chính vì động cơ vụ lợi, đã thực hiện hành vi sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Bị can Đào Thị Hương Lan bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định truy nã nhưng không có kết quả; phát thư kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo thực hiện quyền bào chữa nhưng không ra đầu thú và bị truy tố, xét xử theo quy định.