Nước chảy như thác đổ vào nhà dân cạnh cao tốc Hoà Liên – Tuý Loan 29/09/2025 16:06

(PLO)- Hàng chục hộ dân bên cạnh đường cao tốc Hoà Liên – Tuý Loan đang rất lo lắng trước mùa mưa bão vì nhà có thể ngập bất cứ lúc nào.

Cơn bão số 10 vừa áp sát bờ biển TP Đà Nẵng vào ngày 28-9 đã gây mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, giao thông đi lại khó khăn, gây nhiều bất lợi cho người dân.

Mưa lớn kéo theo lượng nước từ đường gom cao tốc đổ xuống nhà dân.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Nước chảy như thác đổ

Anh Trần Văn Đức (32 tuổi, phường Hoà Khánh) có nhà sinh sống bên cạnh đường cao tốc Hoà Liên – Tuý Loan bức xúc, gia đình anh đã sinh sống ở đây nhiều năm qua, từ lúc chưa có đường cao tốc, mọi người trong xóm đều di chuyển trên tuyến đường cũ, có hệ thống mương thoát nước lớn để đảm bảo chống ngập cho khu vực.

Tuy nhiên, khi các đơn vị thi công đường cao tốc Hoà Liên – Tuý Loan triển khai xây dựng thì không thực hiện làm cống thoát nước cho đường gom mà chỉ khi người dân phản ứng, yêu cầu dừng thi công thì mới di chuyển hai cống tròn đưa sang vị trí mới để thoát tạm.

Anh Trần Văn Đức mong muốn sớm triển khai làm cống để thoát nước, tránh gây thiệt hại tài sản cho gia đình. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Chúng tôi phản ứng mạnh nên họ mới lắp cho hai cống tròn cũ để thoát nước nhưng không thể thoát hết vì lượng nước rất lớn đổ từ núi xuống. Hôm qua, mưa bão lớn, nước nó chảy như thác tràn hết vào nhà tôi. Ngập nhà, ngập xe ô tô thì ai đền cho tôi?”, anh Đức nói.

Sau cơn mưa, nước rút dần, bà Nguyễn Thị Mai Sao (73 tuổi) mới dám ra khỏi nhà vì sợ nước lũ cuốn trôi.

Bà Sao chia sẻ rằng mình đã sinh sống ở đây được 60 năm qua nhưng đây là lần đầu tiên bị cảnh nước tràn từ núi xuống, đổ thẳng xối xả vào đường nhỏ, vườn tược, nhà cửa như vậy.

“May mà yêu cầu lắp cống tạm chứ không nhà thằng Đức nó bị ngập đến bàn thờ rồi. Chính quyền xem sao chứ mưa gió ngập đường, nước đổ thẳng vào nhà như này thì làm sao mà sống được, khi mô cũng lo sợ cả”, bà Sao than thở.

Một đoạn mương tạm với hai ống cống để thoát nước nhưng không chịu nổi trước lượng nước đổ về từ quả đồi phía trên. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ghi nhận của phóng viên, tại khu vực nút giao đường đường cao tốc Hoà Liên – Tuý Loan với đường Hoàng Văn Thái có đường gom hai bên.

Phía đường gom thuộc địa phận phường Hoà Khánh (chiều từ Nam ra Bắc) có một rãnh nhỏ được thiết kế để làm mương thoát nước.

Tuy nhiên mương nhỏ này nằm sát mặt đường cao tốc, còn mặt phía nhà dân thì không có hệ thống mương hay cống thoát nước. Chỉ có một rãnh sâu, kết nối khoảng vài hộ gia đình để thoát nước qua hai ống cống nhỏ. Điểm cuối của rãnh này cũng bị xói lở nghiêm trọng, ăn sâu vào một hộ dân.

Đầu tư chưa đồng bộ

Trước những bức xúc này, ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh) cho biết đã nắm bắt được những khó khăn của người dân sống bên cạnh dự án và có trả lời cho người dân, đồng thời hỗ trợ, khắc phục tại các vị trí xung yếu.

Ông Hưng thông tin, dự án đường cao tốc Hoà Liên – Tuý Loan hiện tại chỉ có hệ thống thoát nước ở đường gom nhưng ở mặt giáp với cao tốc. Còn mặt còn lại tại vị trí người dân đang bức xúc thuộc về Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng thực hiện (gọi tắt Ban hạ tầng ưu tiên). Vừa qua đã có văn bản gửi thành phố và thành phố đã có văn bản gửi Ban hạ tầng ưu tiên để ưu tiên triển khai.

Một hố sâu do sạt lở nằm cạnh bãi đậu xe ô tô. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Chúng tôi đã quan tâm đến việc này của các hộ dân nên hỗ trợ lắp tạm ống cống để thoát nước. Việc đầu tư đồng bộ, ống cống, vỉa hè, chiếu sáng hiện đang do Ban hạ tầng ưu tiên của thành phố phụ trách thực hiện. Việc gì tốt cho người dân, sẽ thực hiện sớm để đi lại an toàn, đảm bảo cuộc sống tốt hơn”, ông Hưng nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư phường Hoà Khánh cũng trăn trở việc hai dự án nằm cạnh nhau nhưng chưa được triển khai cùng lúc khiến nhiều hộ dân phải gánh chịu lượng nước đổ về xối xả, đặc biệt là mùa mưa đang đến gần.

Người dân dùng mọi cách ngăn nước vào nhà, tránh thiệt hại tài sản. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Bí thư phường Hoà Khánh bày tỏ quan điểm của địa phương rằng đường thì phải có hệ thống thoát nước đầy đủ. Không thể chỉ vì dự án này làm xong rồi dự án kia chưa làm mà để người dân gánh chịu.