Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Nha Trang - Cam Lâm chậm khắc phục tồn tại 27/12/2025 15:37

(PLO)- Cục Đường bộ nhiều lần ra văn bản yêu cầu khắc phục tồn tại trên hai tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Nha Trang - Cam Lâm. Tuy nhiên, việc triển khai của các doanh nghiệp còn chậm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cục Đường bộ vừa có văn bản lần thứ hai nhắc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm khẩn trương khắc phục các tồn tại trên hai tuyến cao tốc thuộc trục Bắc - Nam.

Tồn tại nhiều điểm mất an toàn giao thông

Theo Cục Đường bộ, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm dài gần 50 km, do Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, thuộc Tập đoàn Sơn Hải, làm chủ đầu tư. Dự án hoàn thành, đưa vào khai thác từ ngày 19-5.

Trong quá trình vận hành, ngày 17-7 và 17-12, Cục Cảnh sát giao thông và Cục Đường bộ tổ chức kiểm tra công tác an toàn giao thông trên tuyến. Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện nhiều tồn tại, bất hợp lý.

Cụ thể, một số vị trí mặt đường chưa êm thuận, hệ thống chiếu sáng tại khu vực trạm dừng nghỉ và các điểm dừng, đỗ xe trên tuyến còn thiếu. Một số đoạn hàng rào lưới B40 bị tháo dỡ nhưng chưa được khắc phục. Hệ thống thoát nước tại một số vị trí chưa đáp ứng yêu cầu…

Tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang - Cam Lâm được cho có nhiều điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Ảnh: H.HẢI

Trên cơ sở đó, Cục Đường bộ đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục. Tuy nhiên, theo ghi nhận của tổ công tác, đến nay vẫn còn 7/9 kiến nghị chưa được doanh nghiệp thực hiện.

Cục Đường bộ đề nghị Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm tổ chức thực hiện đầy đủ theo quy định. Với các nội dung vượt thẩm quyền, doanh nghiệp phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trong giai đoạn xây dựng và vận hành khai thác.

Trong đó, Cục lưu ý doanh nghiệp đối chiếu quy định hiện hành, xem xét bổ sung hộ lan tôn sóng nếu cần thiết. Đồng thời, rà soát và bổ sung các biện pháp cảnh báo, chiếu sáng, sửa chữa mặt đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trạm dừng nghỉ tạm và các vị trí dải dừng đỗ xe khẩn cấp.

Doanh nghiệp cũng phải rà soát, bố trí đầy đủ biển báo giới hạn chiều cao tĩnh không theo đúng quy định. Tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, nạo vét cống rãnh thoát nước, vệ sinh mặt đường, biển báo và mắt phản quang.

Ngoài ra, Cục yêu cầu kịp thời ngăn chặn hành vi tháo dỡ hàng rào bảo vệ, khắc phục ngay các vị trí lưới B40, thép gai bị hư hỏng hoặc tháo dỡ trái phép. Đồng thời, có biện pháp ngăn chặn gia súc xâm nhập đường cao tốc, tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn tại các khu vực dừng, đỗ tạm thời.

Trong quá trình khai thác, doanh nghiệp phải thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý các bất cập về an toàn giao thông. Trường hợp vượt thẩm quyền, cần báo cáo kịp thời để được xem xét, giải quyết.

Cục cũng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất giải pháp điều chỉnh thiết kế dải phân cách giữa, bảo đảm dễ tháo dỡ khi xảy ra tình huống khẩn cấp nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu phân cách hai chiều xe chạy.

Cục Đường bộ giao Khu Quản lý đường bộ III rà soát, đôn đốc chủ đầu tư dự án Nha Trang - Cam Lâm khắc phục các tồn tại. Đơn vị này phải làm việc với nhà đầu tư trạm dừng nghỉ để yêu cầu thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn tại khu vực lối ra, vào.

Đường có nhiều điểm lồi lõm

Đối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Cục Đường bộ cho biết dù đã nhiều lần kiểm tra, yêu cầu khắc phục nhưng VEC vẫn còn 6/9 nội dung chưa thực hiện.

Cụ thể, hệ thống thoát nước mặt đường tại một số vị trí chưa bảo đảm, nhiều đoạn hàng rào lưới B40 bị tháo dỡ nhưng chưa được khắc phục. Đoạn từ Km4 đến hầm Núi Eo, tại các mố cầu và mặt đường xuất hiện tình trạng không êm thuận, lồi lõm; nhiều vị trí mặt đường xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vì vậy, Cục yêu cầu VEC xử lý ngay các vị trí mặt đường khu vực mố cầu, đoạn từ Km4 đến hầm núi Eo, nơi xuất hiện tình trạng lún, lõm, gây mất êm thuận.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài hơn 139 km, được khởi công năm 2013 với tổng mức đầu tư hơn 34.000 tỉ đồng. Tuyến cao tốc thông xe năm 2018.

VEC cũng phải sửa chữa các đoạn mặt đường bị hằn lún, hư hỏng; rà soát độ dốc, siêu cao tại các nút giao. Trường hợp cần thiết, điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép và bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ. Ngoài ra, VEC phải khắc phục vị trí sạt lở taluy tại Km34+800 theo đúng quy định.

Liên quan đến các tồn tại trên tuyến, lãnh đạo VEC cho biết hiện đơn vị đã đưa vào gói sửa chữa chung của dự án để tổ chức khắc phục đồng bộ.