Nhiều tồn tại, bất hợp lý trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang 23/12/2025 10:36

Cục Cảnh sát giao thông vừa phối hợp với Cục Đường bộ tiến hành rà soát tuyến đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận nhiều tồn tại, bất hợp lý trên tuyến, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trong quá trình khai thác.

Cụ thể, hiện tuyến mới có một trạm dừng nghỉ nhưng chưa hoàn thành. Trên tuyến chỉ bố trí một vị trí dừng đỗ xe tạm thời, tuy nhiên mặt đường vào trạm lồi lõm, thiếu đèn chiếu sáng. Đoàn kiểm tra lưu ý nếu để xảy ra tai nạn giao thông tại vị trí này, các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm.

Tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang có vận tốc tối đa 90km/h. Ảnh: X.HOÁT

Theo đoàn kiểm tra, cao tốc Vân Phong - Nha Trang hiện đang được khai thác với tốc độ tối đa cho phép 90 km/h, cao hơn tiêu chuẩn thiết kế 10 km/h.

Tuyến có làn dừng khẩn cấp rộng 2,5m, song qua theo dõi trên các tuyến cao tốc khác, đã từng xảy ra tai nạn giao thông tại các vị trí dừng đỗ khẩn cấp. Vì vậy, tổ công tác kiến nghị bổ sung các thiết bị bảo đảm an toàn như đèn cảnh báo, hệ thống chiếu sáng để phục vụ phương tiện khi dừng khẩn cấp.

Tại một số vị trí, hệ thống rãnh thoát nước xả ra chân đường tiếp theo, dễ gây hiện tượng ngấm ngược vào nền đường, tiềm ẩn nguy cơ lở móng, làm mặt đường yếu, lún, trũng.

Ngoài ra, nhiều đoạn hàng rào lưới B40 bị tháo dỡ nhưng chưa được khắc phục. Khảo sát thực tế cho thấy có tình trạng bò và súc vật đi vào hành lang cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho các phương tiện lưu thông.

Đáng chú ý, đoạn từ nút Cổ Mã đến nút Vạn Giã xuất hiện tình trạng mặt đường mấp mô, lồi lõm, gây nguy hiểm cho phương tiện. Tại km333+600, mặt đường xuất hiện một hố sâu khoảng 20cm, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Trên hướng từ Nha Trang đi Cổ Mã, nhiều vị trí tôn lượn sóng bị hư hỏng, xô lệch tại các km 335+520, 330+500, 314+100… nhưng chưa được khắc phục kịp thời.

Tại nút giao Cổ Mã, tổ công tác kiến nghị bổ sung hệ thống cảnh báo, bố trí gờ giảm tốc trên làn rẽ ra quốc lộ 1, nghiên cứu thay thế cọc tiêu mềm phân làn bằng vật liệu bảo đảm an toàn. Một số cọc tiêu trên mặt đường bị hư hỏng từ trước thời điểm thông xe kỹ thuật.

Có đoạn cao tốc tiếp giáp quốc lộ 1 nhưng chưa có dải hộ lan và hàng rào ngăn cách, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đoàn kiểm tra đề nghị bố trí dải phân cách cứng, biển chỉ dẫn nhằm tránh tình trạng xe máy đi nhầm vào cao tốc.

Tại km345, mặt đường bị sụt lún đã được sửa chữa, song hiện trạng mặt đường chưa êm thuận, chưa kẻ vạch sơn tim đường và lề đường theo quy định.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài 83 km, tổng mức đầu tư gần 12.000 tỉ đồng, khởi công tháng 1-2023, vừa đưa vào khai thác giữa năm nay. Tuyến có quy mô 4 làn xe, tốc độ khai thác 90 km/h, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho quốc lộ 1 và kết nối mạng cao tốc Bắc - Nam. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng.