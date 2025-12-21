Vì sao cao tốc Bắc - Nam lỡ hẹn thông tuyến sớm dịp 19-12? 21/12/2025 08:41

(PLO)- Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam gặp khó khăn cả chủ quan lẫn khách quan khiến mục tiêu thông tuyến sớm hơn kế hoạch đề ra không thể hoàn thành.

Theo chỉ đạo của Chính phủ từ đầu năm, sáu dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam được đặt mục tiêu thông xe trong năm 2025, gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau. Tuy nhiên, đến thời điểm 19-12, chỉ có ba dự án đạt mức “thông xe kỹ thuật”, chưa thể khai thác đồng bộ toàn tuyến.

Nguyên nhân dự án chậm tiến độ

Thực tế, từ tháng 10, Bộ Xây dựng đã nhận thấy một số công trình có dấu hiệu thi công chậm. Nguyên nhân được bộ chỉ ra là do lãnh đạo một số nhà thầu chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; công tác tổ chức thi công còn manh mún, thiếu khoa học; chưa huy động đầy đủ dây chuyền cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa để thi công cuốn chiếu; việc tập kết vật liệu chưa đáp ứng yêu cầu và chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Sau khi bị thúc tiến độ, nhiều dự án bắt đầu tăng tốc. Tại dự án Chí Thạnh - Vân Phong, Ban Quản lý dự án 7 cùng các nhà thầu, tư vấn giám sát đã tổ chức lễ phát động thi đua 60 ngày đêm. Công nhân, kỹ sư cùng hàng trăm máy móc được huy động, chia ca làm việc xuyên đêm, tranh thủ từng giờ để hoàn thiện nền đường và chuẩn bị cho công tác thảm nhựa mặt đường.

Dự án thành phần Quảng Ngãi – Hoài Nhơn. Ảnh: V.LONG

Tuy nhiên, đầu tháng 11, liên tiếp các cơn bão đổ bộ vào khu vực miền Trung. Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều đoạn công trường bị ngập sâu. Máy móc, thiết bị phải di dời khẩn cấp; tư vấn giám sát và nhà thầu buộc phải sơ tán người, vật tư đến nơi an toàn.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, các dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều đoạn bị ngập sâu trong thời gian dài, nước chảy xiết gây sạt mái taluy, một số vị trí bị xói lở đến sát mặt đường, xuất hiện hiện tượng hở hàm ếch.

Đáng chú ý, nền đường bị ngâm nước lâu ngày khiến đất bão hòa nước, làm giảm khả năng chịu lực. Để tiếp tục thi công các lớp kết cấu phía trên, cần có nhiều ngày nắng liên tục để nền và mái taluy khô ráo, sau đó phải tiến hành lu lèn lại nhằm bảo đảm độ chặt theo yêu cầu kỹ thuật.

Một số dự án phải thi công sang năm 2026

Với những khó khăn nêu trên, ngày 19-12, dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chỉ dừng ở mức thông xe kỹ thuật. Sau lễ, đại diện Ban Quản lý dự án 2 cho biết dự án vẫn đang hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, đồng thời hoàn thành kết nối với tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và chờ đồng bộ với đoạn tuyến tiếp theo là Hoài Nhơn – Quy Nhơn.

Theo kế hoạch điều chỉnh, tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 1-2026. Trong thời gian này, các nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án 2 và các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, gồm: hệ thống trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh, thu phí tự động và hoàn thiện ba ống hầm bên trái.

Đối với các dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong, hiện các đơn vị vẫn đang triển khai những hạng mục cuối cùng. Dự kiến sớm nhất phải đầu năm 2026, phương tiện của người dân mới có thể lưu thông trên các đoạn tuyến này.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau cơ bản đáp ứng được tiến độ đề ra là thực hiện thông xe trong năm nay. Ảnh: V.LONG

Trong số sáu dự án thành phần, khả quan hơn là hai đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Hai dự án này dù trước đó được đánh giá thi công chậm tiến độ nhưng có thuận lợi hơn về thời tiết nên vẫn tổ chức thông xe kỹ thuật để phương tiện lưu thông sớm.

Cụ thể, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dự kiến thông xe vào ngày 22-12. Riêng đoạn Hậu Giang - Cà Mau tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ tuyến chính cao tốc và đưa vào khai thác chính thức từ 9 giờ ngày 31-12.

Như vậy, cao tốc Bắc - Nam dự kiến phải thi công sang năm 2026, khi đó người dân mới có thể được lưu thông thông suốt từ Hà Nội và TP.HCM.